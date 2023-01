A- A+

STREAMING "Mandaloriano", "Loki" e "Ted Lasso": confira as novas temporadas de séries que chegam em 2023 Drama, comédia, romance e super-heróis estão entre as produções mais aclamadas da TV e do streaming que retornam neste ano

Os fãs de TV e streaming estão bem servidos em 2023. Além das diversas estreias marcadas para este ano, como a aguardada adaptação de "The Last of Us" - que estreou no último domingo na HBO, alguns dos maiores sucessos da atualidade também marcam presença, apesar de muitas ainda não terem datas exatas de estreia. A editoria Cultura+ dá algmas dicas:



“O Mandaloriano”

O sucesso do Disney+ que levou “Star Wars” às séries em live action retorna para sua terceira temporada no dia 1º de março, com episódios lançados semanalmente, seguindo o caçador de recompensas vivido por Pedro Pascal e o “Baby Yoda” Grogu após os eventos de “O Livro de Boba Fett”.



“Loki”

Cerca de dois anos depois de “ressuscitar” no streaming, o anti-herói da Marvel vivido por Tom Hiddleston enfrentará as consequências de sua interferência no multiverso em sua segunda temporada, que chega ao Disney+ verão estadunidense (entre junho e setembro). O elenco conta ainda com Owen Wilson, Sophia Di Martino e Jonathan Majors.





“Succession”

O drama da HBO sobre as disputas e traições da família Roy, produzido por Will Ferrell e Adam McKay, retorna para um novo ano no primeiro semestre deste ano após uma estrondosa terceira temporada. O elenco premiado é formado por Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Alan Ruck, Nicholas Braun e Matthew Macfadyen.



“Ted Lasso”

A terceira temporada da premiada e emocionante comédia da Apple TV+, que acompanha a jornada do amável treinador do time de futebol AFC Richmond, o personagem-título vivido por Jason Sudeikis, deve ser a última, mas ainda não tem data de estreia.



Outras estreias:

“Você” - 4ª temporada, Netflix (Primeira parte: 9 de fevereiro; segunda parte: 9 de março)

“The Boys” - 4ª temporada, Prime Vídeo (segundo semestre)

“The Witcher” - 3ª temporada, Netflix (segundo semestre)

“Belas Maldições” - 2ª temporada, Prime Video (sem data de estreia)

“Heartstopper” - 2ª temporada, Netflix (sem data de estreia)

“O Urso” - 2ª temporada, Star+ (sem data de estreia)

“True Detective” - 4ª temporada, HBO Max (sem data de estreia)

“What If…?” - 2ª temporada, Disney+ (sem data de estreia)

