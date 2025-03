A- A+

Manguebeat Fred Zeroquatro e Renato L. apresentam "Mangue em Movimento" na Caixa Cultural Recife Nesta quarta (19) e quinta (20), a aula-espetáculo ocupará o espaço no Bairro do Recife, com reflexões sobre o movimento que revolucionou a cultura pernambucana nos anos 1990

Há pouco mais de três décadas, um grupo de jovens suburbanos nordestinos revolviam os lamaçais da cidade, absorvendo dali a diversidade, matéria-prima e ousadia suficientes para movimentar todo um cenário cultural e desbravar fronteiras – subjetivas e geográficas – ao fincar uma antena parabólica no manguezal.

Passados mais de 30 anos, inúmeros discos (incluindo os seminais “Da Lama ao Caos” e Samba Esquema Noise”), a morte de Chico Science (em 1997) e um sem fim de transformações no Brasil e no mundo, o Manguebeat tornou-se emblema, consolidou-se como uma das mais importantes movimentações culturais brasileiras após a Tropicalismo.

O legado do Manguebeat, as bases, conceitos e sonoridades que lhe formaram, as discussões em torno de sua estética e de seu discurso, assim como as transformações que ele provocou estão no centro de “Mangue em Movimento”, projeto sob o comando do músico Fred Zeroquatro e do jornalista e DJ Renato L.

Depois de passar por vários espaços desde o ano passado, Fred e Renato levam “Mangue em Movimento” hoje (19) e amanhã (20), às 15h, à Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife. Os ingressos para as sessões são gratuitos e devem ser retirados no site da Caixa Cultural.

Em movimento

Tendo como principal catalisador a figura carismática do cantor e compositor Chico Science, o Manguebeat contou com vários nomes na sua gestação. Estavam lá HD Mabuse, Helder Aragão (DJ Dolores), Fred Zeroquatro, Renato L., entre outros.

No início da década de 1990, todos jovens que buscavam alternativas para movimentar a noite recifense, acabaram criando seus próprios “rolês”, suas próprias bandas e, por consequência, o seu próprio movimento: o Manguebeat, que, em suma, se notabilizou por mesclar coisas que pareciam díspares – cultura popular x tecnologia x psicodelia x rock x hip hop –, com um sotaque até então pouco usual na cultura pop brasileira.

A ideia de contar um pouco dessa história em um formato de “aula-espetáculo”, que culminou no Mangue em Movimento, foi de Renato L.

“Ele achou que era interessante a gente poder – principalmente em se tratando de novas gerações, que não acompanharam o embrião daquele momento mais efervescente, que já tem mais de 30 anos – oferecer, como uma forma de reflexão, um compilado do que a gente considera que foi o embrião, o background que gerou aquele caldo de informações que culminaram no manifesto”, contra Fred, autor do manifesto “Caranguejos com Cérebro”, que resumia o ideário mangue, escrito em julho de 1992.

Discotecagem

Munidos de dois toca-discos e um mixer no palco, Fred Zeroquatro e Renato L. conduzem a aula em uma linha do tempo que vai do final dos anos 1980 até o início do novo milênio, a partir de um bate-papo e discotecagem de álbuns que influenciaram as cabeças pensantes do Mangue e, de certa forma, a musicalidade do movimento.

À medida que tocam suas músicas favoritas, Fred e Renato trazem informações sobre o Mangue, a análise crítica de conceitos, do contexto social e político vivido à época, como as mudanças tecnológicas afetaram a indústria cultural, o impacto do Manguebeta na cultura brasileira, além de abrirem para um bate-papo com a plateia.

SERVIÇO

Mangue em Movimento

Com Fred Zeroquatro e Renato L.

Quando: Quarta (19) e quinta (20), às 15h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: gratuitos, com retirada no site da Caixa Cultural

Instagram: @mangueemmovimento/

