A- A+

CARNAVAL 2026 Manguebeat pode virar samba na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2026 Escola de Samba Grande Rio fez postagem misteriosa no Instagram sobre o tema do desfile no Carnaval do próximo ano

Ouça o som dos sintetizadores, sinta o chamado dos tambores, erga os seus estandartes.



É hora da revolução…



Renascer da lama!



Nós somos da periferia, das margens, do manguezal.



Em breve vocês vão entender que a batida que vem dos mangues é um manifesto da nossa identidade.



Apesar do suspense (?) em postagem no Instagram da Grande Rio sobre o tema do Carnaval da Escola no próximo ano na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, é provável que o Manguebeat reine no enredo.



O movimento, dos anos de 1990, teve Chico Science (1866-1997) e sua Nação Zumbi à frente, com Fred Zero Quatro (Mundo Livre S/S) assinando manifesto, entre outras figuras importantes.









A efervescência da mistura que mudou a cena cultural do Recife, incrementada por um olhar crítico da cidade, que vai desfilar pela avenida em 2026, pode estar próximo de abrilhantar a avenida na Sapucaí.







Veja também