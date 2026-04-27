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INFANTIL Manguebitinho leva o legado do manguebeat ao público infantil com temporada no Recife e circulação Espetáculo criado por Cláudia Soul e Lulu Araújo mistura música, contação de histórias e educação cultural para apresentar às novas gerações a força do movimento manguebeat

O movimento manguebeat ganha nova vida em uma proposta voltada ao público infantil. Criado pelas artistas Cláudia Soul, da Banda Mini Rock, e Lulu Araújo, o projeto Manguebitinho aposta em releituras de clássicos da cena pernambucana para apresentar às crianças a riqueza de um dos mais importantes movimentos culturais do Recife e do Brasil.

A iniciativa já está em circulação pelo país e chega ao Teatro do Parque, no Recife, no próximo domingo (3), às 16h.

No palco, sucessos de grupos como Nação Zumbi e Mundo Livre S/A ganham novas roupagens em um espetáculo que combina música, narrativa e elementos cênicos para contar, de maneira lúdica, a trajetória do manguebeat.

A proposta é aproximar o público infantil da fusão entre ritmos tradicionais pernambucanos, como frevo, coco, maracatu e ciranda, e as experimentações sonoras que marcaram o movimento. Os ingressos estão à venda na Sympla, com valores entre R$ 10 e R$ 20, além da modalidade social de R$ 15, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Apresentações gratuitas e oficinas em escolas públicas

A apresentação no Teatro do Parque abre a programação patrocinada pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Prefeitura do Recife.

Além do espetáculo pago, o projeto realizará sessões gratuitas nos Compaz Eduardo Campos e Miguel Arraes, nos dias 14 e 18 de maio, respectivamente. A programação também prevê oficinas em escolas da rede municipal para a criação de instrumentos musicais a partir de materiais descartados irregularmente nos rios da cidade.

Com direção musical assinada por Hugo Linns e roteiro de Mari Bigio, que também participa da montagem, o espetáculo reúne canções emblemáticas do manguebeat, como “A Praieira”, “Maracatu Atômico”, “Da Lama ao Caos”, “Computadores Fazem Arte” e “Rios, Pontes e Overdrives”, além de músicas infantis tradicionais adaptadas em novos arranjos.

A banda que acompanha Cláudia e Lulu conta com Rodrigo Souza, Jr. Teles, Jô Dümer e o próprio Hugo Linns. O elenco ainda inclui os bailarinos Gabi Carvalho e Orum Santana, integrante do coletivo Daruê Malungo, além da participação de Mari Bigio.

Um dos destaques da montagem é o personagem Chico, um caranguejo com cérebro criado especialmente para o espetáculo, que conduz a narrativa sobre personagens e momentos marcantes do manguebeat.

O projeto também reúne profissionais de diferentes áreas criativas, como Thiago Amaral, responsável pelos figurinos, Morena Navarro, na cenografia, e Carla Navarro, na produção.

Para as criadoras, o projeto é uma forma de manter viva a herança cultural construída na década de 1990. “Vivemos de perto aquela efervescência musical do Recife nos anos 1990. A música pernambucana nunca mais seria a mesma. Nós também não. Seguimos de andada desde então”, afirma Lulu. Cláudia complementa: “Acho que o Manguebeat foi e, de alguma forma, seguirá sempre sendo uma ponte para o futuro”.

Além das apresentações em Pernambuco, o Manguebitinho já tem nova etapa confirmada: entre os dias 1º e 16 de agosto, o espetáculo fará quatro apresentações em unidades do SESC no Rio de Janeiro (RJ), ampliando o alcance da proposta de apresentar às crianças o universo musical e simbólico do manguebeat pernambucano.

SERVIÇO

"Manguebitinho" - com Cláudia Soul e Lulu Araújo

Quando: Domingo (3), às 16h

Onde: Teatro do Parque, na Rua do Hospício, nº 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 10, no Sympla

Instagram: @manguebitinho

*Com informações da assessoria

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