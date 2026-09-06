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carnaval Mangueira escolhe samba-enredo interpretado por Daniela Mercury para o Carnaval de 2027 O hino acompanhará o enredo "Oyá Por Nós", anunciado pela escola em março

A Escola Estação Primeira de Mangueira escolheu, na madrugada deste domingo, 6, o samba-enredo interpretado pela cantora Daniela Mercury para ser o tema do Carnaval de 2027.

O hino acompanhará o enredo "Oyá Por Nós", anunciado pela Mangueira em março. A escola fará uma homenagem a Oyá, também conhecida como Iansã, divindade do Candomblé associada aos ventos, às tempestades e às transformações. Será a primeira vez em sua história que a agremiação apresentará um enredo integralmente dedicado a um orixá.

O samba-enredo foi composto por Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá, Rodrigo Bandolim e Orlando Ambrósio. Daniela interpreta o hino ao lado de Tinga e Grazzi Brasil.

Nas redes sociais, a cantora celebrou a vitória e agradeceu a Lequinho pelo convite para ser a intérprete do hino. "Meu carnaval começou hoje", escreveu.

"A presidente da Mangueira, Guanayra Firmino, disse hoje que, em mais de 50 anos de escola de samba, nunca viu essa quadra desse jeito. Eu, com mais de 40 anos de carreira, sinto que vivi um dos dias mais importantes da minha história. Meu coração está verde e rosa", acrescentou a cantora.

O samba-enredo já havia ganhado destaque ao longo da competição entre os apoiadores da Mangueira. Nas redes sociais, a escola compartilhou vídeos que mostram a festa em sua quadra, na zona norte do Rio de Janeiro, após o anúncio do vencedor.

A Mangueira já ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro 20 vezes e é a segunda maior vencedora da história, atrás apenas da Portela, que tem 22 títulos.

Outras duas escolas do Grupo Especial já escolheram quais sambas-enredo levarão para a Avenida Marquês de Sapucaí em 2027: Portela e Mocidade. As outras agremiações devem escolher os vencedores nas próximas semanas.

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