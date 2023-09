A- A+

Música "Manguezassa": show gratuito no Cais da Alfândega vai celebrar os 30 anos do Manguebeat Além da Nação Zumbi, o evento reberá convidados como Devotos, Cordel do Fogo Encantado e Lia de Itamaracá

O Centro Histórico do Recife receberá, no dia 11 de outubro, um evento para celebrar o legado cultural do Manguebeat. Promovido por Devassa e Prefeitura do Recife, "Manguezassa" vai reunir os principais nomes do movimento, em homenagem aos seus 30 anos, em um show gratuito e ao ar livre, a partir das 20h, no Cais da Alfândega.

No palco, que será montado em frente à Livraria Jaqueira, a Nação Zumbi - banda que levou o Manguebeat para o mundo - receberá artistas de diferentes gerações e que estão atrelados ao movimento. Entre os convidados, estão Cordel de Fogo Encantando, Devotos, Eddie, Jessica Caetano, Lia de Itamaracá e Mundo Livre S/A.

