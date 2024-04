A- A+

REPERCUSSÃO Mani se sentindo "produto", Davi querendo conversar: entenda polêmica no relacionamento dos dois Vencedor do BBB 24 disse que agenda excessiva atrapalhou o casal e que "ama muito" a namorada

O relacionamento entre Mani e Davi, campeão do BBB 24, vem pautando e aguçando a curiosidade nas redes sociais. Na noite desse sábado (20), ela ganhou um novo "status" e pode ter chegado ao fim. A confusão começou quando Davi sugeriu — em entrevista a Ana Maria Braga, no “Mais você”, na quarta-feira — que ambos apenas namoravam, contrariando o que dizia durante o confinamento. Os dois moravam juntos há um ano e seis meses.

Relembre a história

"A gente está namorando. Estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado", disse o brother, que, no programa, apenas se referia à companheira como “esposa”.

Num papo com a jornalista Maria Beltrão — que ele encontrou momentos após deixar o confinamento —, Davi disse que “estava só esperando os milhões caírem na conta” para realizar o sonho do casamento. Mani não apareceu no Projac para receber o brother, que saiu acompanhado da irmã, Raquel.

Também na quarta, Mani afirmou, em entrevista ao programa “Encontro”, apresentado por Patrícia Poeta, que havia dado a Davi a chance de entrar solteiro no programa da Rede Globo.

"Se bateu uma insegurança com relação ao nosso relacionamento? Não! Sempre confiei muito em Davi. Mas antes de ele entrar no confinamento falei: 'Você tem a possibilidade de entrar solteiro, se você quiser. É um direito seu'. E ele falou: 'Vou entrar casado e sair casado’".

A semana foi passando e o esperado encontro entre Mani e Davi não aconteceu, alimentando a polêmica e boatos de que eles não estariam mais juntos. Quando essa história ganhou força, os dois negaram que estariam separados. Na sexta-feira (19), Davi publicou um vídeo via Stories dizendo que só conseguiu encontrar a amada na madrugada de sexta — dois dias após vencer o BBB 24 — porque o casal estaria encontrando problemas para conciliar os encontros com a agenda atribulada do novo milionário.

"Fala, meus calabresos. E aí, galera, beleza? Estou passando aqui pelos Estúdios Globo, fazendo o documentário que vai ser lançado no dia 30. Mas também quero passar aqui para falar, gente, dessa situação que está repercutindo nas redes sociais sobre eu e a minha namorada, Mani. Já vi minha namorada, conversei com ela de noite, estávamos juntos no quartinho" contou o brother, enquanto Mani permanecia afastada das suas redes sociais.

Até que no sábado a noite (20), ela resolveu se pronunciar. Tirou o status de "esposa" da bio de seu perfil no Instagram, parou de seguir o baiano e publicou um texto explicando que se sentia como um "produto" usado por Davi.

"Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas", escreveu. "Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar".

Depois do desabafo de Mani, Davi explicou que saiu do programa com uma série de agendas que precisou cumprir e está disposto a conversar com a namorada.

"Saí do Big Brother, cumprir uma série de agendas lá no Rio de Janeiro, três dias sem dormir, sem descansar. Hoje que eu consegui dormir um pouco. Só quero deixar claro aqui que eu estou disposto a conversar com minha namorada, que eu considero ela como minha namorada, a dar o carinho pra ela, a dar o respeito pra ela", disse Davi no vídeo.

Davi reiterou que que ama muito Mani, mas passou por momentos delicados e que o diálogo existe entre eles. “Eu amo muito ela, é a pessoa que escolhi estar ao meu lado. Se você quiser estou aqui, meu amor. Estou disposto a mudar esse quadro".

Nos últimos três meses, ela acabou se tornando uma celebridade da internet e já conta com quase 6 milhões de seguidores no Instagram.

Muitos internautas estão especulando que os dois estariam deixando para enfim compartilhar o encontro em algum programa de TV, como o “Domingão com Huck”. Outra teoria é que o momento tenha sido registrado com exclusividade para o documentário que o Globoplay está gravando sobre Davi.

Davi está com depressão, diz irmã

Na madrugada deste sábado, a irmã de Davi, Raquel, publicou uma série de vídeos falando sobre o relacionamento do irmão, conforme publicou mais cedo a coluna Play, do GLOBO. Ela disse não ser a favor da separação, mas que a decisão tem que ser tomada pelo baiano, e que os dois costumam se aconselhar em momentos importantes. Pela manhã, ela se pronunciou novamente, negando que teria confirmado a separação do casal.

"Eu não confirmei nada. Deixem Davi em paz um pouco, essa foi a primeira noite que ele dormiu. Ele tá com o psicológico abalado por conta do programa nesses exatos dias. Ele precisa de um dia de descanso. Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor, deem descanso para ele... Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer" — desabafou Raquel.

