"Mania de você": 1º teaser da próxima novela das 21h mostra o que esperar da produção

Mais de um mês antes da estreia, a Globo começa a divulgação da próxima novela da faixa das 21h, Mania de Você, que tem estreia prevista apenas para o dia 9 de setembro. A emissora exibe um primeiro trailer da nova produção no intervalo de Renascer.

Um dos objetivos da promoção antecipada é um esforço para resgatar a audiência do horário, já que o remake da novela de Benedito Ruy Barbosa, escrita pelo neto Bruno Luperi, não decolou tanto quanto se esperava. A média de audiência tem sido cerca de 25 pontos. Pantanal, dos mesmos autores, bateu 29,6 pontos.

Outro ponto importante é chamar a atenção dos telespectadores para a próxima produção, já que nas redes sociais só se fala do remake de Vale Tudo, que já foi confirmado pela emissora, mas só deve estrear em 2025, reescrita por Manuela Dias.

Na última sexta-feira, 2, o primeiro passo foi dado com a divulgação de uma "foto de família" com o elenco principal da trama de João Emanuel Carneiro e direção artística de Carlos Araújo. A dobradinha fez sucesso em Todas as Flores, lançada exclusivamente no Globoplay entre 2022 e 2023, que ganhou exibição nas telas da Globo no ano passado, depois da novela das 21h.

João Emanuel Carneiro tem sido chamado muitas vezes de "o salvador do horário" por causa de seus sucessos Avenida Brasil (2012) e A Favorita (2008) e Segundo Sol (2018). A última não foi tão bem quanto às outras. Apesar disso, sua Todas as Flores foi uma grande surpresa, gerando um engajamento maior, às vezes, do que Travessia, de Glória Perez, que estava sendo exibida na faixa na mesma época.

A próxima trama das 21h mostra a amizade entre Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), duas mulheres que nasceram no mesmo dia e se conhecem anos mais tarde. As duas criam um vínculo forte que será testado no melhor estilo João Emanuel, com amor, segredos e rivalidades.

No elenco também estão Chay Suede e Nicolas Prattes, que vivem os namorados das duas amigas. A história tem também Adriana Esteves, Eliane Giardini, Mariana Ximenes e Rodrigo Lombardi. Um assassinato misterioso deve manter o público intrigado.

