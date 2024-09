''Mania de Você'': 5 atores em quem você deve ficar de olho na novela que estreia nesta segunda (9)

A- A+

Mania de Você, nova novela das 9 da Globo, estreia nesta segunda-feira, 9 de setembro. No elenco há diversos atores consagrados, e outros jovens que não são tão conhecidos do grande público, estão em momentos de ascensão na carreira ou terão sua primeira oportunidade na faixa horária.

Confira a seguir 5 atores e atrizes que podem ganhar destaque em suas carreiras por conta da novela, como Gabz, Gi Fernandes, Paulo Mendes, Jaffar Bambirra e Lucas Wickhaus.

Gabz (Viola)

Gabrielly Nunes tem 25 anos e usa o nome artístico desde que começou como cantora, ainda na infância. Tem uma música gravada em parceria com Baco Exu do Blues e chegou a cantar no espaço Favela do Rock In Rio 2019.

Depois de diversos trabalhos menores, vem em ascensão na carreira artística nos últimos tempos. Em 2023, contracenou com Juliana Alves e Bukassa Kabengelle na novela das seis Amor Perfeito, e também protagonizou o longa Um Verão Inesquecível - Outono, do Prime.

A personagem de Gabz, Viola, é uma das principais da trama, fazendo parte de um ‘quadrado amoroso’. Namorada de Mavi (Chay Suede), ela se envolve com Rudá (Nicolás Prattes), que até então se relacionava com Luma (Agatha Moreira).

Gi Fernandes (Evelyn)

Aos 19 anos de idade, a atriz vive um momento de surgimento e ascensão na carreira desde que interpretou Lorraine, filha do personagem de Eduardo Sterblitch que muda os rumos da série Os Outros, da Globoplay.

Após participar de Justiça 2, ela agora faz sua estreia numa novela das nove em Mania de Você. Vive Evelyn, filha de Leidi (Thalita Carauta) e Sirley (David Junior), apaixonada por funk e que se envolverá com Tomás (Paulo Mendes), jovem da rica família Pereira Cavalcanti, de quem seus pais são funcionários.

Paulo Mendes (Tomás)

O ator de 20 anos tem uma trajetória na TV semelhante à de Gi Fernandes, surgindo para o grande público pela série Os Outros, em que viveu o filho dos personagens de Milhem Cortaz e Maeve Jinkings. Esteve no elenco da novela das seis Amor Perfeito como Luís, um jovem que tentava se tornar padre por pressão familiar.

Em Mania de Você, Paulo Mendes vive Tomás, filho de Ísis (Mariana Ximenes) e neto de Berta (Eliane Giardini). Apesar de ser visto como herdeiro das empresas de sua família, foge do padrão esperado. Vai se envolver com Evelyn, personagem vivida por Gi.

Jaffar Bambirra (Iberê)

Filho da também atriz Nadia Bambirra, que morreu no último mês de agosto, Jaffar tem 26 anos e já esteve no elenco dos filmes Ricos de Amor (Netflix) e da série A Vida Pela Frente (Globoplay), além da novela Pega Pega (2017).

Na trama de Mania de Você, dá vida a Iberê, irmão mais novo de Rudá (Nicolás Prattes) e considerado o mais ‘quieto’ e isolado da família que também é formada por sua tia, Moema (Ana Beatriz Nogueira).

Lucas Wickhaus (Iarley)

O ator de 29 anos tem a chance de despontar para um novo patamar em sua carreira em sua primeira novela das nove, mas já chamou atenção na série O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (Disney+), lançada em 2022.

Em Mania de Você interpreta Iarley na segunda fase da novela, jovem que diz para a mãe, Dhu (Ivy Souza), que estuda numa faculdade, mas guarda o dinheiro para si em vez de pagar as mensalidades. Também é filho de Edmilson (Érico Brás) e irmão de Lorena (Liza Del Dala). Vai se apaixonar por Bruna (Duda Batsow), fazendo com que cogite mudar de comportamento.

Mania de Você

A nova novela das 9 da Globo, Mania de Você, estreia nesta segunda-feira, 9 de setembro de 2024.

