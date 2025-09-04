Manja supera imprevisto e lança videoclipe do single "Da Lama"; assista

A- A+

A banda pernambucana Manja lança, nesta quinta-feira (4), o videoclipe do single "Da Lama", que foi produzido na base da criatividade e superando um grave imprevisto: no dia da gravação, o vocalista Oderk quebrou a perna.



Como desistir não era opção, os integrantes improvisaram e, em menos de 24h, produziram, gravaram e editaram o videoclipe, que já está disponível no canal da Manja no YouTube. O resultado é uma experiência audiovisual inédita que acompanha, em tempo real, todo o processo criativo da banda — das primeiras ideias à execução final.



“Foi um dia totalmente inesperado, mas decidimos não deixar a situação nos parar. Sabíamos que tínhamos que manter a qualidade técnica, mesmo improvisando. E foi aí que vimos o potencial de criar algo único, uma obra audiovisual que registra o esforço, a entrega e a urgência de fazer acontecer. O imprevisto virou oportunidade de fazer algo realmente diferenciado”, explica o guitarrista Berna.

Assista:







Sobre o videoclipe:

O audiovisual buscou mostrar os bastidores intensos da banda, com a mobilização de parceiros e amigos madrugada adentro para fazer acontecer, com suas referências e sonoridade e improviso que transforma limitação em força criativa.

A obra audiovisual tem produção assinada pelos integrantes da banda, Berna (guitarra), Júlio Fonseca (baixo), Saw Lima (bateria) e Oderk (vocalista), que também é responsável pelo roteiro. A direção, a direção de fotografia e a edição ficaram a cargo de Júlio Fonseca, com Saw Lima na assistência; Okoye Ribeiro na fotografia still e making off. Já a comunicação e a assessoria de imprensa são do jornalista Marcus Iglesias. Na banda, também compõe o time o músico Sombra (percussão).

Single "Da Lama"

O trabalho audiovisual tem como trilha a música Da Lama, lançada no final de agosto pelo grupo. “Curioso porque quando fiz a letra quis mostrar que as dificuldades não precisam ser o fim de nada. Pelo contrário, podem ser o ponto de partida. A lama não é apenas peso: dela também podem nascer vida, arte e força.



É uma mensagem de consciência, mas também de esperança, de que sempre é possível emergir”, afirma ODERK, vocalista e compositor do single.

A narrativa da composição se sustenta no contraste entre realidade e sonho. De um lado, a realidade dura, marcada pela desigualdade, pela luta diária e pela falta de oportunidades que a periferia conhece tão bem. Do outro, o sonho, que insiste em permanecer vivo, apontando caminhos e reafirmando que, mesmo em meio às adversidades, sempre existe a possibilidade de transformação.

Para Oderk, Da Lama é mais do que uma música, é um retrato de momentos em que a vida parece paralisada, pesada e difícil de atravessar. “A lama surge como metáfora desse lugar em que ficamos presos, sem conseguir avançar. E a canção soa como um alerta, quando a gente se acomoda, a vida cobra. Ficar parado é deixar que a lama nos engula. Reagir é a única forma de emergir”, ressalta o vocalista da Manja.

Grand Prix Amplifica em São Paulo

Logo após o lançamento do clipe de Da Lama, a banda embarca para São Paulo, nesta sexta-feira (5), para participar da primeira fase da 5ª edição do Grand Prix Amplifica — maior concurso de bandas autorais independentes do país.



Uma das 20 selecionadas dentre 395 grupos de todo o Brasil, a Manja é a única representante do Nordeste e se apresenta neste domingo (7), na House of Legends, ao lado das bandas Hoze, Imperium D, Tela Vazia e Estado Zero.

O Grand Prix Amplifica é uma realização do Grand Prix e do podcast Amplifica, em parceria com a Vault Music. A iniciativa conta com apoio da Abramus, Clube do Ingresso, Roland do Brasil e House of Legends, e busca revelar novos talentos do rock nacional. Os ingressos estão disponíveis pelo Clube do Ingresso.

Sobre a Manja

Formada em 2016, a banda apresenta uma sonoridade original, crua e visceral que traduz a urgência de expandir a cultura suburbana para além do rap e do funk, reivindicando também seu lugar no rock brasileiro. A trajetória da Manja é contada pelo Instagram e o Tiktok da banda, que tem dois singles lançados: Karma Urbano (2023) e Despedida (2023).

Veja também