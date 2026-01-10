A- A+

LUTO Manoel Carlos, autor de grandes novelas da TV brasileira, morre aos 92 anos no Rio de Janeiro "Mulheres Apaixonadas", "Laços de Família", "História de Amor" e "Por Amor" são alguns dos grandes títulos da carreira de Maneco

Morreu neste sábado (10), aos 92 anos, o autor de novelas Manoel Carlos. Maneco, como era conhecido, estava internado no Rio de Janeiro. Ele fazia tratamento contra a Doença de Parkinson.



O autor escreveu diversos sucessos da TV brasileira, como "Mulheres Apaixonadas", "Laços de Família", "História de Amor" e "Por Amor", ao longo dos seus 60 anos de carreira.

Maneco criou as icônicas Helenas, protagonistas de suas novelas, que tinham sempre o bairro carioca do Leblon como pano de fundo.

O velório será fechado e restrito a familiares e amigos íntimos. Horários e locais não foram informados.



"A família agradece as manifestações de carinho e solicita respeito e privacidade neste momento delicado", publicou o perfil da produtora Boa Palavra, responsável pelo legado de Maneco.

