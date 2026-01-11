Manoel Carlos: por que suas novelas sempre tinham uma Helena?
Manoel Carlos, que morreu no sábado aos 92 anos, entra para a história da televisão brasileira como uma de suas principais personalidades. E mais do que apenas as histórias profundas e comoventes, fica na memória do público também o ser quase mítico construído pelo autor, diretor, produtor e escritor: as Helenas. Mas você sabe de onde veio a inspiração para o nome que se consagrou nas telas do país?
— 'Helena' é apenas um nome que eu acho mais apropriado para um personagem do que a uma pessoa real — explicou em entrevista à TV Globo.
O escritor explicou que também pesou seu gosto por mitologia e citou a Helena de Troia, uma figura da mitologia grega, quem descreve como "fantástica". A Helena da Grécia Antiga era considerada a mulher mais bela do mundo. Sua história é marcada por reviravoltas e seu sequestro, como afirmam, teria inclusive desencadeado a Guerra de Troia.
— Tudo isso é de uma magia, muito interessante, algo que me cativou muito — afirmou Manoel.
As Helenas entraram na casa de milhões de brasileiros através das novelas "Baila Comigo" (1981, por Lílian Lemmertz), "Felicidade" (1991, por Maitê Proença), "Laços de Família" (2000, por Vera Fischer) e "Mulheres Apaixonadas" (2003, por Cristiane Torloni). A atriz Regina Duarte foi quem mais deu vida à personagem. Foram três novelas: "História de Amor" (1995), "Por Amor" (1997) e "Páginas da Vida" (2006).