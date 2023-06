A- A+

Televisão Manoel Soares deixa programa da Globo depois de seis anos; entenda O apresentador estava no comando do "Encontro" junto com Patrícia Poeta desde abril de 2022

Nesta sexta-feira (30), a TV Globo anunciou a saída do apresentador Manoel Soares dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT. Recentemente, o surgiram diversos boatos sobre a saída do jornalista em uma publicação feita no seu instagram.

Desde que a TV Globo anunciou a saída de Fátima Bernardes do "Encontro", em 2022, o programa passou a ser comandado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. Manoel, de 43 anos, deixará a apresentação das 9h30 do canal. Já Patrícia entra de férias na segunda-feira (3) e até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração.

Já o programa "Papo de Segunda", do GNT, passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.

