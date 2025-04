A- A+

Cultura Popular Manoelzinho Salustiano lança websérie "Que Baque Solto, eu sou?", sobre o maracatu rural Com seis episódios, a produção eventos de pré-lançamento no Recife e na Zona da Mata nos dias 11 e 13, e lançamento oficial em uma live no dia 16

O maracatu de baque solto, também chamado de maracatu rural, é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Iphan.



Para ajudar a difundir e preservar as sonoridades, rituais e figuras singulares dessa tradição símbolo da cultura pernambucana, o mestre Manoelzinho Salustiano lança a websérie “Que Baque Solto, eu sou?”. Com seis episódios e eventos de pré-lançamento no Recife e na Zona da Mata, nos dias 11 e 13, o programa será exibido em uma live no dia 16 de abril.

Pré-lançamento

Serão realizados quatro eventos de pré-lançamento, todos gratuitos e abertos ao público: na próxima sexta (11), o primeiro deles, às 14h, na Casa da do Carnaval, no bairro de São José, no Recife, com exibição dos vídeos da websérie, além de uma roda de conversa com Manoelzinho Salustiano e equipe responsável pela produção.



Às 19h, acontece uma roda de conversa na Escola Municipal Maria Carneiro de Albuquerque, na Vila Canaã, em Araçoiaba. Já no domingo (13), o bate-papo será às 14h30 na Associação Raio de Luz, no Sítio Açude de Pedra, em Lagoa de Itaenga; e às 18h, na sede do maracatu Estrela da Tarde, no Engenho Tomé, em Glória de Goitá.



O lançamento oficial da websérie será realizado no dia 16 de abril, às 19h30, através de uma live na plataforma Google Meet, aberta ao público em geral e com acessibilidade em libras. A transmissão vai contar com a participação dos mestres e mestras que participam da série, além de convidados especiais.

Sobre Manoelzinho Salustiano

Doutor Honoris Causa pela Universidade de Pernambuco (UPE), Manoelzinho Salustiano é um dos guardiões e expoente conhecedor do maracatu rural.



Filho mais velho de Manoel Salustiano Soares, o Mestre Salu, e Tereza Maria Soares, desde cedo teve contato com o universo das brincadeiras populares: cavalo-marinho, maracatu, ciranda, mamulengo, caboclinho, boi, burra e coco.



Ele traz para a série seu olhar de quem tem uma profunda vivência, tanto como brincante, como articulador e antigo diretor da associação dos maracatus de baque solto.

“A ideia da websérie surge do desejo de preservar as histórias e tradições do maracatu de baque solto, através da oralidade dos próprios mestres, trazendo protagonismo para eles. Eles têm muito a contar”, explica Manoelzinho Salustiano.



“Cresci ouvindo do meu pai ‘escute os mestres mais velhos, eles sempre têm novidade’”, conta. “Buscamos convidar mestres e mestras e várias localidades, para mostrar as diferenças regionais e que está tudo bem haver diferenças. A cultura popular não tem dono, é coletiva”.

Em seus seis episódios, “Que Baque Solto, eu sou?” promove o reconhecimento e a valorização das identidades desses mestres e mestras, sendo protagonistas destas narrativas, com suas oralidades e vivências nos terreiros, preservando a memória ancestral, em conversas conduzidas por Manoelzinho Salustiano.



A série traz relatos de nomes como Dona Maria Viúva, representante do Maracatu Estrela da Tarde, Glória do Goitá, e dona do único maracatu de buzina em atividade no Estado; e Mestre Zé Flor, do Maracatu Leãozinho de Itaquitinga. Também participam Mestre Jó - Josiel Severino dos Santos, do Maracatu Galo Dourado de Lagoa de Itaenga; e mestre Jaime Viana, caboclo de lança de Tracunhaém. A websérie será disponibilizada no canal do YouTube de Manoelzinho.



O projeto tem coprodução do Instituto Casa Astral e incentivo do Funcultura através da Fundarpe e Governo de Pernambuco. O lançamento conta com apoio da UPE, através do Laboratório de Estudos da Religião.

SERVIÇO:

Websérie “Que Baque Solto, eu sou?”, de Manoelzinho Salustiano

Classificação etária: Livre

Pré-lançamentos:

11 de abril (sexta), às 14h na Casa do Carnaval (Pátio de São Pedro, Casa 52, bairro de São José, Recife) e às 19h na Escola Municipal Maria Carneiro de Albuquerque (Vila Canaã, S/N – Araçoiaba)

13 de abril (domingo), às 14h30 na Associação Raio de Luz (Sítio Açude de Pedra, Centro - Lagoa de Itaenga) e às 18h, na sede do maracatu Estrela da Tarde (Engenho Tomé, Zona Rural - Glória do Goitá)

Lançamento:

16 de abril (quarta), às 19h30, através do Google Meet

