Famosos Mansão abandonada de Hebe Camargo vai a leilão pela segunda vez em São Paulo; saiba o valor Localizada no bairro Morumbi, em São Paulo, casa onde Hebe morou por 21 anos tem cerca de 962 m² de área construída

A mansão em que a apresentadora Hebe Camargo morou durante 21 anos no Morumbi, em São Paulo, vai a leilão judicial nesta terça-feira (13) .

A casa, que está abandonada e sem manutenção, foi colocada à venda por determinação judicial.

O imóvel, que pertence aos herdeiros do empresário Lélio Ravagnani, com quem a apresentadora se casou em 1979, é conhecida no bairro como "a casa abandonada de Hebe".

Quando ele morreu aos 78 anos, em julho de 2000, a apresentadora deixou a mansão.

Segundo o juiz Fábio Junqueira, que determinou a venda, o imóvel com cerca de 962 m² de área construída e avaliado em R$ 8,6 milhões “está em ruínas”.

A ordem judicial surgiu após um processo movido pela empresa Wv Soluções Logísticas, que cobra dívidas da família Ravagnani. No entanto, ela foi suspensa após uma contestação de Lélio Ravagnani Filho.

Além de estar abandonado, o imóvel acumula uma dívida de mais de R$ 1,5 milhão em IPTU, o que pode ter contribuído para a falta de interesse dos compradores.

No primeiro leilão determinado pela Justiça, a residência estava avaliada em R$ 8,2 milhões, e o valor mínimo de lance era de R$ 4,1 milhões. No entanto, o imóvel não recebeu nenhuma oferta.

Segundo informou a revista Veja, a intenção é que a mansão seja substituída por um prédio residencial ou um memorial em homenagem à apresentadora.

"Essa casa vai além de seu valor material, ela tem importância histórica e cultural para o país. Ali ocorreram encontros marcantes com personalidades da mídia, do mundo dos negócios e da política. É um patrimônio simbólico que acabou envolvido em uma teia de disputas familiares, tributárias e empresariais", disse a advogada Juliana Carrillo Vieira, que representa a WV, à Veja.

Mansão luxuosa

A casa foi construída por Lélio Ravagnani, segundo marido da apresentadora, na década de 1970, e contava com duas piscinas, uma coberta e outra na área externa.

Antes de entrar em estado de deteriora ão, pelo abandono dos herdeiros, o imóvel chegou a ser avaliado em R$ 9 milhões.

O local era a sede de grandes festas organizadas por Hebe, que recebeu, ao longo de décadas, muitos famosos e personalidades da política e da televisão.

Em 1983, a casa foi invadida por dois criminosos, que escalaram um muro com mais de três metros de altura, e fugiram levando joias, armas e dinheiro.

