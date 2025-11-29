A- A+

famosas Mansão com que Gisele se 'mimou' para viver com Joaquim Valente subiu de preço em R$ 55 mi em Miami Conheça a casa que foi comercializada por R$ 77 milhões, segundo jornal, e conta com cais particular em bairro nobre da cidade litorânea dos Estados Unidos

Todos diziam que a mansão que Gisele Bündchen comprou recentemente era um “mimo” para aqueles que podem e desejam viver muito bem em Miami, no litoral da Flórida, nos Estados Unidos. Pois bem, a supermodelo não hesitou ao optar por esse estilo de vida em uma residência de alto padrão no bairro de Surfside. A casa foi comprada por cerca de US$ 14,4 milhões (o equivalente a quase R$ 77 milhões). E o ambiente de luxo corresponde a tal preço.

Somente nos últimos cinco anos, a mansão subiu de preço em R$ 55 milhões, de acordo com um site que a anunciava até pouco tempo atrás. A valorização surpreendente não é motivo de tanto espanto. A casa passou por uma reforma geral recentemente, o que ajuda na valorização. “Tudo é novo e brilhante porque a casa foi praticamente levada ao esqueleto e reconstruída”, diz o anúncio de uma corretora imobiliária de luxo em Miami.

A casa, por sinal, está localizada ao lado da residência que Gisele mora atualmente.

A empresa destaca ainda que “toda a propriedade passa a sensação de ser acolhedora e privativa ao mesmo tempo”. O que parece condizer com a busca de Gisele por uma vida mais discreta ao lado do namorado, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, pai de seu terceiro filho, River. As crianças que teve com o jogador de futebol americano Tom Brady, Benjamin e Vivian, também vão desfrutar ao máximo do espaço.

“Os quartos foram planejados para que todos possam aproveitar um pouco desse estilo de vida tranquilo de Surfside. A suíte principal é um mundo à parte. Você pode até se pegar cancelando reuniões só para ficar mais um pouco apreciando a vista. E ainda há um espaço de escritório escondido para aqueles dias em que você realmente precisa trabalhar”, continua a descrição da imobiliária.

Ao todo, a mansão tem 645 m², contando com seis quartos e seis banheiros, com vista para a Baía de Biscayne. Aliás, por estar à beira-mar, a casa ainda tem acesso para a lancha que a übermodel adquiriu recentemente por meio de um cais particular.

A mansão ainda conta com um extenso jardim com muitas palmeiras. Na nova casa, Gisele e Joaquim ainda serão vizinhos de Tom Brady e Ivanka Trump, com quem ela anda se amigando nos últimos tempos. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a supermodelo e o namorado já têm sido vistos pela área da residência.

Namoro com Joaquim Valente

Gisele namora Joaquim desde junho de 2024, alguns meses depois de se divorciar oficialmente de Tom Brady. Inicialmente, ela negou que estava se relacionando com o instrutor de jiu-jítsu. Confirmou o namoro apenas em março deste ano, em uma entrevista ao jornal The New York Times. O primeiro filho do casal, River, nasceu em outubro do ano passado.

