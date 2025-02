A antiga mansão de Britney Spears está a venda por R$ 46 milhões

A- A+

A antiga mansão de Britney Spears está à venda. Localizada em Beverly Hills, na Califórnia, a residência onde a estrela pop morou entre 2007 e 2012 acaba de voltar ao mercado por cerca de US$ 8 milhões (o equivalente a R$ 46 milhões).

Com aproximadamente 700 m² e muito bem equipada, a propriedade já passou por alguns donos desde que a cantora deixou o local, de acordo com o site especializado Mansion Global.

A casa foi construída em 2001 e foi recentemente reformada por dentro e por fora, de acordo com o anúncio feito pelo corretor Ben Salem, da Compass.

“Experimente um estilo de vida sofisticado com imponentes tetos duplos e um amplo conceito aberto que integra perfeitamente os espaços internos e externos, criando um verdadeiro paraíso para quem gosta de receber”, diz o anúncio da corretora sobre a casa que tem estilo mediterrâneo.

A propriedade, segundo a Compass, conta com cinco amplas suítes com banheiros privativos e closets, além de um sexto quarto com entrada independente. Já a suíte principal tem ainda uma lareira.

À revista People, em 2021, o corretor da Douglas Elliman Real Estate, Matt Altman, afirmou que a propriedade é “praticamente à prova de paparazzi”.

“Não há nenhum ângulo ou qualquer ponto que possa ser visto de outra casa ou colina, nada absolutamente”, explicou.

Como era de se esperar — por ter sido moradia de Britney —, a mansão conta com um estúdio de música à prova de som, que pode ser uma sala de cinema também, e uma biblioteca ou escritório.

Na área externa, por sua vez, o futuro morador terá uma piscina de água salgada e jacuzzi reformadas, diz o anúncio.

