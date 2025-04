A- A+

streaming Mansão de Greg em "The White Lotus" na Tailândia pode ser alugada por R$ 12 mil a diária Propriedade está no mesmo condomínio do hotel onde foi gravada a terceira temporada da série

Não são apenas as villas da terceira temporada de " The White Lotus", na Tailândia, localizadas no hotel Four Seasons Koh Samui, que estão a disposição de endinheirados do mundo inteiro.

A mansão onde moram os personagens Greg (Jon Gries) e sua namorada Chloe (Charlotte Le Bon) na série da HBO e Max, que terminou no último domingo (6), também está "para jogo".

Localizada dentro do condomínio onde fica o hotel, ela está no Airbnb para alugar, por diárias que custam, no mês de maio, R$ 12.400.

A descrição oficial do imóvel diz: "Uma estátua de Buda reina sobre vistas serenas do mar e um lounge rebaixado nesta vila no topo da colina acima do Golfo da Tailândia.

A borda de uma piscina com borda infinita se funde ao horizonte enquanto você dá um mergulho ao pôr do sol ou janta ao ar livre perto da churrasqueira".

O texto continua: "Mesa de bilhar, sala de ginástica e um terraço na cobertura mantêm as tardes movimentadas — e a Praia de Chaweng fica a apenas cinco minutos de carro da sua porta".

A propriedade aceita oito hóspedes e tem quatro quartos, todos com banheiro e terraço. Há academia privativa e também uma adega. Dois funcionários estão disponíveis para os hóspedes de 8h as 17h.

