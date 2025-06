A- A+

Famosos Mansão de Marília Mendonça, onde neto vive com a avó, tem quarto da cantora intocado Em disputa judicial pela guarda do neto, mãe da cantora, Dona Ruth, mantém objetos da filha praticamente nos mesmos lugares de sempre

A mansão onde vivia a cantora Marília Mendonça, num condomínio de alto padrão em Goiânia (GO), segue com o quarto da artista intocado. É nesse imóvel onde atualmente moram a mãe da sertaneja, Dona Ruth, e o neto de 5 anos, Léo Mendonça Huff. A depender da decisão da Justiça — que agora analisa uma ação movida pelo pai do menino, o cantor Murilo Huff, em busca da guarda total da criança —, os dias de Léo no local, porém, podem estar contados.

O cômodo onde dormia a cantora está com os objetos praticamente no mesmo lugar onde a cantora os havia deixado. O conjunto quadriculado que Marília usava no dia em que aconteceu o acidente aéreo, em novembro de 2021, está guardado, dentro de um saco, num dos armários.

Desde a adolescência, Marília mantinha o hábito de colecionar cadernos. No quarto da cantora, aliás, há vários deles. Na cabeceira, está o livro "Fora da curva: os segredos dos grandes investidores do Brasil e o que você pode aprender com eles", com organização de Pierre Moreau, Florian Bartunek e Giuliana Napolitano, e que ela estava lendo em 2021.





FIlho de Marília Mendonça: disputa por guarda

A proteção do patrimônio de Marília Mendonça, estimado em cerca de R$ 500 milhões, poderia ser o motivo pela disputa da guarda de Léo, filho único e herdeiro da cantora. A hipótese tem sido levantada após o recente pedido de Murilo Huff, pai da criança, de deter a guarda unilateral do menino. O processo, no entanto, corre em segredo de Justiça.

Hoje, a guarda do menino de 5 anos é compartilhada com a avó, Dona Ruth, que cuidou de Léo desde a morte da filha.

O patrimônio milionário de Marília, fruto dos dez anos de carreira, é passado para o filho, único herdeiro natural. Até 2023, o inventário dos bens e das obras da cantora ainda não havia sido concluído, segundo a própria Dona Ruth. De acordo com uma uma fonte ouvida pela jornal "Extra", o inventário segue sem conclusão até o atual momento.

Como Léo ainda é menor de idade, mesmo sendo o titular da herança, a administração do dinheiro fica a cargo de quem tem a tutela de bens do menino, que está com a mãe de Marília. Ele poderá tomar posse dos valores quando completar 18 anos.

O pronunciamento da mãe da Rainha da Sofrência deu mais fôlego as suspeitas de que a disputa pela guarda de Léo também tem fundamentos financeiros. Em sua defesa, assim que saíram as primeiras notícias sobre o processo, Murilo disse que o "mais confortável seria ficar calado", mas que não poderia agir assim diante de tudo o que "descobriu" nos últimos meses. A matriarca logo se defendeu e falou sobre o patrimônio do neto.

"Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento''', publicou nas redes sociais.

O imbróglio judicial envolvendo a herança do menino não impede que ele esteja recebendo valores da obra que a mãe deixou. Filmes e documentários sobre sua vida, que já estão em produção, terão lucros destinados ao filho, assim como de suas 335 músicas registradas em vida, que seguem rendendo royalties por reprodução.

De acordo com a Lei de Direitos Autorais (9.610/98), os direitos patrimoniais são válidos por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte a morte do artista. Nesse caso, Léo receberá o valor arrecado pela reprodução das obras de Marília até 2092.

Dona Ruth, inclusive, chegou a falar como foi feita a divisão das porcentagens sobre o legado de Marília adquiridos após a sua morte.

"O Léo ficou com 30% e eu fiquei com 20%, quando entrei para o escritório. Então ficaram 50% eles e 50% família”, explicou em entrevista ao podcast Prosa do Sertanejeiro.

Atualmente, existem cinco empresas ativas no nome de Marília Mendonça. Em uma delas, a mãe está como sócia. Dona Ruth tem seis, em uma ela é sócia com o neto e outra com o marido, Devyd de Souza.

Veja também