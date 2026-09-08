A- A+

celebridades Mansão de Nicolas Cage avaliada em R$ 53 milhões quase desaba após cratera se abrir na entrada Buraco de cerca de 9 metros de largura surgiu após erosão costeira; imóvel estava vazio no momento do incidente

A mansão à beira-mar de Nicolas Cage, em Malibu, na Califórnia, sofreu danos após uma enorme cratera destruir parte da entrada da propriedade e avançar sobre um trecho da rua.

O buraco, estimado em cerca de 9 por 9 metros, foi aparentemente provocado pela erosão costeira. Ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira, quando bombeiros foram acionados para atender a uma suspeita de rompimento de uma tubulação de gás. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a entrada da mansão desabada.

A companhia de gás também foi chamada e trabalhava no reparo da tubulação.

Imagens do local mostram o asfalto e o concreto da área de acesso à garagem completamente rompidos. Parte da rua também cedeu, enquanto um banheiro químico instalado no terreno foi levado para dentro da cratera. Grandes blocos de concreto e fragmentos de uma estrutura de privacidade aparecem no fundo do buraco. Veja:

Nicolas Cage's Malibu beachfront mansion rocked by massive SINKHOLE as driveway collapses at lavish $10.5million home.https://t.co/UOWhsXxNP4 via @DailyMailCeleb pic.twitter.com/FkNiCxv8iY — Tamra M McDougall (@TamraMcDougall) September 8, 2026

Heavy rain and high surf from Tropical Storm Marie battered the SoCal coast, causing a Malibu driveway to collapse into a sinkhole—taking a porta-potty with it—and triggering evacuations in Long Beach. ️ #socal #malibu #california #californiastorm #tropicalstormmarie #cawx pic.twitter.com/EMPsUHwY5G — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) September 8, 2026

A área foi isolada com cones de segurança, e trabalhadores foram vistos avaliando os danos. Um caminhão dos bombeiros permaneceu próximo à residência, com uma mangueira estendida.

Segundo a emissora KTLA, não houve ordem de evacuação.

O repórter Rich Prickett, que sobrevoou o local durante a cobertura, afirmou que não havia sinais de que alguém estivesse dentro da casa, e que ela parecia estar passando por algum tipo de reforma.

O surgimento da cratera ocorre em meio a condições adversas no litoral do sul da Califórnia, com ondas fortes atingindo a região em decorrência do furacão Marie, que afetou as condições marítimas na costa.

Mansão de US$ 10,5 milhões

Cage, de 62 anos, comprou a propriedade em 2024 por US$ 10,5 milhões — cerca de R$ 53 milhões na cotação atual.

A residência tem aproximadamente 372 metros quadrados, e fica em uma área valorizada de Malibu, com acesso a uma praia isolada e vista para o oceano.

A casa possui paredes de vidro, vários quartos, cozinha equipada para chef, garagem com acesso por elevador e um terraço na cobertura com jacuzzi.

Construída na década de 1990 por Jose Liberman, cofundador da Liberman Broadcasting, a residência permaneceu por anos na família do empresário antes de ser adquirida pelo ator.

Em 2024, o filho de Liberman, Lenard Liberman, contou ao New York Times que a propriedade era um lugar especial para seu pai.

— Meus pais iam para lá nos fins de semana. Era o lugar feliz do meu pai — afirmou.

Após a morte de Jose Liberman, a mãe de Lenard deixou de frequentar o imóvel por causa das lembranças associadas à casa. Conhecido por filmes como A Outra Face, Con Air e 60 Segundos, Nicolas Cage é vencedor do Oscar e integrante de uma tradicional família de Hollywood.

Veja também