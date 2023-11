A- A+

CELEBRIDADES Mansão de R$ 120 milhões de George Clooney na Inglaterra sofre com alagamentos por causa da chuva Ator se mudou para a propriedade com a esposa, Amal Alamuddin, em 2016

George Clooney e Amal Alamuddin estão sofrendo com alagamentos em sua propriedade do século XVII, em Sonning, vila localizada em Berkshire, na Inglaterra. As fortes chuvas que atingiram a região nas últimas semanas alagaram boa parte do jardim da propriedade avaliada em R$ 120 milhões. O casal comprou o imóvel em setembro de 2014, poucos dias após se casarem em cerimônia realizada em Veneza. Eles se mudaram para o local em 2016, após a casa passar por 18 meses de reforma.

Próxima a um lago, a propriedade já havia passado por problemas de alagamento em janeiro, quando fortes chuvas tomaram o jardim e a quadra de tênis do local.

O casal escolheu o espaço para criar os gêmeos Ella e Alexander, nascidos em 2017, mas moradores da região especulam que George e Amal não estejam mais morando no local, já que não são vistos pelo vila nos últimos dois anos. Eles também possuem propriedades nos Estados Unidos (Los Angeles), no México, na Itália e na França.

Localizada à uma hora de distância de Londres, a mansão dos Clooney em Sooning conta com nova quartos, seis salas, academia, biblioteca e cinema, além de uma piscina e quadra esportiva.

