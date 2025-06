Mansão de R$ 27 milhões de Zé Felipe tem 7 quartos, elevador e até privada ao estilo japonês

A- A+

Agora é hora de tocar a vida, bola para a frente. E é exatamente isso que Zé Felipe está fazendo. O cantor, filho do sertanejo Leonardo, vem dando novos passos desde que se separou de Virginia Fonseca. Ele deixou a mansão em Goiânia (GO), onde morava com a ex-mulher e os três filhos — Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses — e se estabeleceu em outra casa de alto padrão, localizada… a apenas 300 metros da antiga residência. O motivo? Quer continuar perto das crianças.

O artista mostrou algumas imagens da nova casa e ela conta com espaços bem amplos em cerca de 1.388 m², situada no que é considerado um dos condomínios mais exclusivos de Goiânia, o Aldeia do Vale. De acordo com a imobiliária My Broker, a mansão se destaca pelo seu acabamento e móveis de “alta qualidade”. Tudo integrado a um “projeto de arquitetura, iluminação e paisagismo contemporâneos, e um sistema de climatização que se estende por todos os ambientes”.





A casa tem sete quartos (sendo seis suítes), quatro banheiros, escritório, sala de música, sala para estudo, hall de estar, adega, copa de apoio, além de uma sala de SPA com acesso externo para o deck da piscina.

A área externa da mansão conta ainda com uma brinquedoteca, que ainda precisa ser equipada com os brinquedos. Zé Felipe afirmou que pretende fazer logo isso até para que os três filhos possam brincar quando estiverem em sua casa. “Ainda dá para fazer muita coisa”, disse ele sobre uma área de gramado em que planeja criar um parquinho.





E pelo jeito o artista está ainda bem impressionado com todos os detalhes da casa nova. Ele gravou stories até mesmo no banheiro, que conta com um vaso sanitário com funções automatizadas, como a autolimpeza. “Esse (vaso) é mais forte que o do Japão. Eu até me assustei. Foi aquela cuspida”, relatou aos seguidores sobre a primeira vez ao usar a peça (gravando, inclusive, um vídeo dentro do banheiro).

Entre outros espaços, a casa conta ainda com home cinema, área gourmet, hidromassagem, sunken pit fire e garagens com capacidade para até 15 carros.

O condomínio

A casa está localizada no condomínio Aldeia do Vale, que se assemelha a um clube de luxo. Lar de políticos, empresários e celebridades em Goiânia (GO), o lugar chama atenção pela grandiosidade: o espaço para mansões tem 18 lagos com nascentes próprias, espaço ecumênico, área para feirinhas semanais, quadras, piscina, hípica, heliponto, academia, pista para caminhada, circuito funcional, lanchonete, restaurante japonês... E por aí vai.

Em comunicado recente emitido à imprensa, Zé Felipe ressaltou que cultivava o interesse de continuar residindo no local para garantir proximidade com os filhos.

Por outro lado, Virginia Fonseca dá sinais de que deseja se afastar, de vez, do ex-marido. Nesta semana, ela revelou publicamente que vem consolidando a ideia de deixar Goiânia (GO) para estabelecer São Paulo como seu endereço definitivo, já que possui muitos compromissos na cidade — é lá que ela grava o programa de TV "Sabadou com Virginia".

A influencer está em busca de uma cobertura com cinco quartos, na capital paulista. Ela reclama, porém, dos altos preços. Segundo o jornal "Extra", a moça de 26 anos não se sente segura em comprar imóveis tão caros enquanto está na mira da CPI das Bets. Enquanto isso, nos momentos em que fica em São Paulo, segue hospedada na cobertura de uma amiga.

