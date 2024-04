A- A+

FAMOSOS Mansão de R$ 50 milhões da família Poncio vai virar mega empreendimento de estética no Rio O dermatologista paulista Ivan Rollemberg prevê estrear ainda neste semestre, no Rio de Janeiro, a Human Clinic

A mansão da família Poncio, avaliada em R$ 50 milhões, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, será, ainda neste semestre, um centro de estética e beleza, como antecipou o colunista Ancelmo Gois, no último sábado. Conhecido como o dermatologista dos famosos, o médico Ivan Rollemberg vai abrir a "Human Clinic", em um terreno de 6,6 mil metros quadrados.

O espaço tem palmeiras-imperiais, oliveiras e áreas de lazer dignas de empreendimentos hoteleiros de luxo, como uma piscina de 90 metros quadrados. O casarão é inspirado no Palácio de Versalhes, com estilo francês Beaux-Arts, está sendo repaginado pelo arquiteto Geraldo Segreto. O imóvel vai ter um perfil mais moderno e projetos de sustentabilidade, como reaproveitamento de água das chuvas, energia solar e sistema de piscina sem cloro.

— Internamente estamos colocando um estilo contemporâneo, trazendo a atmosfera do retrô para o moderno — explica o arquiteto.

Túnel do tempo que tem a ver também com a própria história do médico. Da quinta geração de médicos da família Rollemberg, Ivan mostra nas paredes do consultório o diploma de seu tataravô, Manuel Leite Rollemberg Sampaio, um dos primeiros médicos formados no Brasil. Datado de 1886, o documento foi outorgado por Dom Pedro II.

Hoje, o tataraneto é dermatologista de celebridades como Grazi Massafera, Cleo Pires e Giovanna Antonelli, e responsável por criar o método de "levantamento de bumbum brasileiro" e do "Fox Eyes", de abertura do olhar e levantamento de sobrancelhas.

Inspirado em Walt Disney World, o médico batizou o centro de estética carioca como "Human Clinic World". A ideia é oferecer, em um único lugar, cuidados com a saúde mental e física, proporcionando bem-estar de maneira holística. Além das 20 especialidades médicas, o projeto inclui um complexo esportivo e serviço de hotelaria cinco estrelas, além de uma drogaria especializada.

— As pessoas vão perder o mínimo tempo possível. Em um só lugar vão ter acesso a tudo o que for necessário para a saúde e o bem-estar, desde a estética até o contato com a natureza — disse Rollemberg, que está de mudança para o Rio.

A clínica também terá espaços “Human” para crianças, e outro para pets, elevador privativo para quem não quiser ser visto e um heliponto.

— Tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que me apresentou à família Poncio e eles se dispuseram a negociar. A casa é um sonho, não esperava encontrar algo assim no Brasil. A gente quer entregar a maior clínica de estética do mundo na cidade que mais merece isso, que é o Rio — conta Rollemberg.

Quem é a família Poncio

O imóvel fica na esquina das avenidas Celso Kelly e Gastão Sengés, atrás do Barra Garden Shopping. O residencial foi construído em 2020 pelo pastor evangélico Márcio Poncio para abrigar a família, que inclui a mulher, Simone, e os filhos Sarah e Saulo. Da Baixada Fluminense, Marcio enriqueceu ao se tornar dono de fábricas de cigarros, alvos de problemas na justiça por sonegação fiscal. Uma das empresas, a New Ficet Indústria e Comércio de Cigarros e Importação e Exportação Ltda, chegou a acumular uma dívida de R$ 430 milhões com a União, em 2020. No mesmo ano, ele deu para si mesmo, de presente de aniversário, um helicóptero de R$ 61 milhões.

