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CELEBRIDADES Mansão de Shakira em Miami é à beira-mar, não tem nada dourado, mas enfrenta "pesadelo" com esgoto Contando com salão de festas e jardim tropical, casa está situada em área nobre da cidade, onde ela vive com os filhos

Nos dias em que estiver no Rio de Janeiro, Shakira terá como “casa” o Copacabana Palace e, como quintal, a Princesinha do Mar, a praia de Copacabana, onde se apresenta no próximo sábado (2), em um show com potencial para ser o maior de sua carreira.



Já em Miami, nos Estados Unidos, onde passou a viver com os filhos, Milan e Sasha, após o fim do relacionamento com Gerard Piqué, a artista mantém uma mansão de altíssimo padrão em Miami Beach.

A casa fica em uma área nobre e (também) de frente para o mar. Com mais de 1,1 mil metros quadrados, o imóvel reúne seis quartos, oito banheiros, além de espaços de lazer, como cinema, salão de festas, sala de música e ambiente para jogos — lugares que Shakira e os filhos sempre estão a desfrutar. A estrutura também inclui biblioteca, academia e uma cozinha ampla e equipada.





Na parte estética, a casa segue um conceito contemporâneo e leve. Tons claros predominam, combinados a texturas suaves e pontos de cor. Uma curiosidade é o dourado não faz parte da decoração. “O gosto de Shakira é leve, iluminado e acolhedor, com mistura de texturas brancas e toques de metal prateado. Ela não gosta de dourado… Gosta de detalhes em lavanda, lilás e fúcsia”, disse a designer de interiores Renata Lessa Bastos, do Trace Design Studio, que trabalhou com a artista, à revista AD em 2018.

Também há referências à sua origem libanesa ao Oriente Médio, com peças artesanais e elementos decorativos específicos. Já do lado de fora, a casa conta com jardim tropical, piscina e terraço com vista para a água.





Mansão fica na North Bay Road, área querida dos famosos em Miami Foto: Reprodução

Decoração da casa é minimalista e o branco prevalece, dentro e fora Foto: Reprodução

Mansão tem 750 metros quadrados de área construída Foto: Reprodução

Um quarto de hóspedes Foto: Reprodução

Casa foi adquirida por Shakira e Piqué em 2001 Foto: Reprodução

O quarto principal da casa Foto: Reprodução

Um dos banheiros da residência Foto: Reprodução

O casal tentou vender a propriedade em 2018, mas não conseguiu Foto: Reprodução

Mas a casa enfrenta um problema que virou dor de cabeça. Segundo o programa Fiesta, da Telecinco, o terreno enfrentava um problema em uma área afetada pelo sistema de esgoto da região. Com a elevação do nível da água ao longo dos anos, episódios de chuva intensa fariam com que resíduos retornassem para o imóvel. “Os banheiros ficariam abaixo do nível da água. Com o passar dos anos, o nível (da água) subiu e, toda vez que chove, todo o esgoto de Miami Beach vai parar na casa da Shakira”, disse o jornalista Omar Suárez no programa.

Mesmo com esse entrave, a artista demonstra visão no setor imobiliário: a casa, adquirida por cerca de US$ 3 milhões, hoje está avaliada em aproximadamente US$ 12 milhões.

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