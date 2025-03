A- A+

celebridades Mansão de solteira: veja imagens da nova casa de R$ 121 milhões de Jennifer Lopez após divórcio Após oficializar seu divórcio com Ben Affleck, a cantora adquiriu uma luxuosa mansão na Califórnia, marcando o início de um novo capítulo em sua vida, longe do ex-marido

Se tem uma coisa que Jennifer Lopez sabe fazer, além de brilhar no palco, é se reinventar. E desta vez, ela fez isso em grande estilo: com uma mansão de US$ 21 milhões.

Após sua separação de Ben Affleck, e enquanto a casa que eles dividiam continua à venda, a diva do Bronx decidiu recomeçar em uma propriedade impressionante na Califórnia.

Um refúgio, uma declaração de independência ou simplesmente o capricho de uma estrela? De qualquer forma, esta casa é o cenário perfeito para o próximo capítulo da sua vida.

De acordo com o portal americano TMZ, JLo comprou uma impressionante mansão de US$ 21 milhões em Los Angeles, longe de seu ex-parceiro, Ben Affleck.

Nova mansão de Jennifer Lopez em Los Angeles — Foto: Reprodução/Youtube

Embora ela estivesse supostamente procurando algo próximo ao apartamento de solteiro dele em Brentwood, parece que ela decidiu seguir em outra direção e começar do zero em uma nova casa luxuosa.

Sua nova propriedade de 10.117 m² em Hidden Hills é literalmente um sonho que se tornou realidade.

A casa principal, com 933 metros quadrados, tem tudo: cinema privativo, academia, uma cozinha enorme e muito mais. Mas isso não é tudo, pois também conta com um celeiro, estábulos, uma casa de hóspedes e uma piscina de sonho.

E como se luxo não bastasse, Jennifer Lopez não é a primeira estrela a chamar esta mansão de lar. A propriedade pertencia anteriormente a John Fogerty, do Creedence Clearwater Revival, e ao próprio Sylvester Stallone.

Uma história de amor conturbada

A cantora e o ator se conheceram no set do filme "Gigli" e rapidamente se apaixonaram.

Eles ficaram noivos no final de 2002, mas em 2004 tudo desmoronou: eles cancelaram o casamento na última hora e acabaram se separando.

Em 2021, Jennifer Lopez e Ben Affleck surpreenderam o mundo ao darem um ao outro uma segunda chance no amor.

Um ano depois, eles ficaram noivos e tiveram um casamento fabuloso. Mas o conto de fadas não durou muito: em 2024, eles pediram o divórcio. Agora, em fevereiro de 2025, eles estão oficialmente separados e cada um retornou à sua vida de solteiro.

