elis regina Mansão no Rio que foi de Elis Regina teve aluguel de R$ 94 mil por cinco dias no carnaval Festa de casamento da cantora e Ronaldo Bôscoli aconteceu no local, com vista para o mar de São Conrado

Durante cinco anos de sua vida, Elis Regina morou em uma casa de três andares com vista para o mar em São Conrado, no Rio de Janeiro.

Ainda que tenha deixado o local em 1972, a propriedade ainda é conhecida por ter sido casa da cantora.

O site Luxo Brasil anuncia o imóvel como Mansão Elis Regina e cobra uma diária de R$ 3.800.

Mas, no último carnaval, o pacote mínimo foi muio além: as 5 diárias saíram por R$ 93.750,00 (mais a energia elétrica gasta durante a locação).

A mansão também está à venda — e teve até um desconto. Colocada no mercado inicialmente por R$ 8 milhões, desde dezembro de 2024 ela vem sendo oferecida por R$ 7,5 milhões.

Desde 2011, o dono da propriedade é um executivo francês, especialista em imóveis de luxo.

Situada em um condomínio privado na Avenida Niemeyer, a poucos minutos da praia do Leblon e São Conrado, a residência, diz o anúncio do Luxo Brasil, "exala uma atmosfera especial deixada pela presença da renomada cantora", equivocadamente chamada de "icônica Rainha da Bossa Nova".

A casa tem 350 m² e tem características dos anos 1950 com portas altas e janelas de madeira. A fachada é azul e branco e, dentro, segue uma paleta mais neutra.

São três quartos, uma suíte, sala de estar, banheiro, lavabo, piscina, sauna seca e deque com vista para a praia. No terraço do último andar, há uma suíte de casal adicional com chuveiro e sauna.

História na casa

A festa de casamento de Elis Regina e com Ronaldo Bôscoli (compositor, produtor musical e um dos diretores do programa que ela apresentava na TV com Jair Rodrigues, "O fino da bossa") aconteceu no local, em 6 de dezembro de 1967.

A casa foi ornamentada com milhares de margaridas em homenagem ao compositor Guttemberg Guarabyra, na época conhecido por ser justamente autor da canção "Margarida".

Segundo Bôscoli, o casamento só foi realizado "com pompas" para satisfazer os avós da cantora.

A cerimônia religiosa foi celebrada no dia seguinte na capela Mayrink, no Alto da Boa Vista.

O filho do casal, João Marcello Bôscoli, nascido em 1970, viveu seus primeiros anos na casa.

Em 2018, depois de 44 anos, ele voltou à residência, que estava sendo como um QG do evento Casa Quem Verão. Ele falou ao Globo na ocasião sobre a experiência:

"Foi mágico. É como se eu tivesse apertado todos os botões dos meus sentimentos ao mesmo tempo" disse ele, resumindo a sensação que teve ao entrar no casarão.

"Boa parte do que eu tinha na memória se confirmou... O morador atual reformou tudo, mas teve a delicadeza de deixar a parede de pedras e também a balaustrada que dá para o oceano"

