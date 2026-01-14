A- A+

série Mansão icônica de "Um Maluco no Pedaço" será colocada à venda por R$ 161 milhões Casa que foi cenário da série dos anos 1990 já esteve disponível para diárias no Airbnb

A casa usada na abertura da série "Um Maluco no Pedaço", que consagrou Will Smith nos anos 1990, está prestes a ser colocada à venda por cerca de US$ 30 milhões (R$ 161 milhões, na cotação atual).

O imóvel, famoso mundialmente por sua aparição icônica no seriado da NBC, foi usado nas filmagens das cenas externas da residência da família Banks. Embora retratada como localizada no bairro de Bel-Air, em Los Angeles, a propriedade fica, na verdade, no bairro de Brentwood, também na área metropolitana de Los Angeles.





Segundo o TMZ, o grupo imobiliário The Altman Brothers, responsável pela negociação da venda, informou que a propriedade deve ser colocada no mercado no fim deste mês.

A famosa mansão em estilo colonial georgiano tem seis quartos e sete banheiros, ocupa cerca de 930 metros quadrados de área construída, situada em um amplo terreno de esquina com aproximadamente 3.580 metros quadrados. O imóvel foi construído em 1937.

Segundo o TMZ, a casa de "Um Maluco no Pedaço" está sendo usada atualmente como locação para uma série da Netflix, mantendo sua fachada icônica diante das câmeras mesmo enquanto se prepara para mudar de proprietário.

Antes de chegar ao mercado imobiliário, a casa já foi usada em experiências promocionais: em 2020, para celebrar os 30 anos da série, parte do imóvel foi listada no Airbnb, com estadias temáticas a US$ 30 (R$ 161) por noite para moradores da região de Los Angeles, oferecendo aos fãs a chance de vivenciar elementos da casa vista no programa.

