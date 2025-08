A- A+

Famosos "Mansão na árvore" de R$ 4,5 milhões de Caio Blat viraliza e internautas comentam Ator põe à venda imóvel no Itanhangá, Zona Sul do Rio, cercado pela natureza e com vista para o mar

Vira e mexe, a "casa na árvore" de Caio Blat viraliza nas redes sociais. Os internautas ficam sempre impressionados com as fotos do local, situado em meio à natureza no bairro do Itanhangá, na zona sul do Rio de Janeiro, que está à venda por R$ 4,5 milhões. E não é para menos: a residência tem uma vista exuberante para áreas verdes e para o mar, além de um projeto arquitetônico criado por Jorge Mário Jáuregui que valoriza ao máximo a integração com o ambiente.

Foi a arquiteta Daniela Andrade quem chamou a atenção para a casa em uma publicação que alcançou quase 100 mil curtidas no Instagram (e ainda foi compartilhada com cerca de 20 mil outros perfis na plataforma). Ela destacou que "existe rico com bom gosto": "A casa mostra que o verdadeiro luxo não precisa gritar, nem competir com o entorno".

Alguns internautas disseram que já tiveram experiências na mansão. "Fiquei hospedada nesse verdadeiro paraíso por 10 dias! A casa é maravilhosa, tem uma vista fantástica, uma piscina deliciosa e um super alto astral", disse uma delas. "Nem de longe lembra um shopping, clínica ou SPA. Não tem aquele monte de dourado, espelho, lustre, pé direito de sei lá quantos metros", disse outro.





De acordo com o anúncio do imóvel é uma "casa de madeira e vidro, articulada tanto para dar privacidade quanto para integrar com inteligentes conexões entre os cômodos e a natureza ao seu redor. Uma queda d'água que escorre da serra enche uma gostosa piscina natural".





Imóvel do ator Caio Blat conhecido como 'Casa da árvore' está à venda Foto: Reprodução/Airbnb

De acordo com o site do arquiteto, o projeto foi desenvolvido em parceria com o próprio Caio, que à época era casado com Maria Ribeiro. O ator havia pedido pela "conservação de todas as árvores existentes" na concepção. "Por estes motivos a distribuição dos usos adquire uma forma livre e quase orgânica no terreno, se 'encaixando' entre as árvores. A conexão entre habitações é feita mediante escadas, rampas e decks suspensos que incorporam a paisagem. Os materiais de muros de arrimo, piscina, lago e jardineiras são as próprias pedras encontradas no terreno", diz o texto.

"A casa está desenhada por um sítio de forte componente natural na ladeira do 'Morro dois irmãos', uma pedra emblemática do Rio de Janeiro, junto com o Cristo e o Pão de açúcar; terreno de forte pendente, densa vegetação e vistas para o pôr do sol das lagoas, da Barra, e o mar."

