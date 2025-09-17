A- A+

CELEBRIDADES Mansão onde David Lynch criou "Cidade dos sonhos", o filme do século, está à venda por R$ 79 milhões O diretor americano, que morreu em janeiro deste ano aos 78 anos, morava em uma casa inspirada no modernismo, em Los Angeles

Uma casa pode guardar muitas memórias certamente é uma frase que você já deve ter ouvido. Mas, se pensarmos na mansão onde David Lynch morou, essa citação faz ainda mais sentido.



Foi nessa residência que nasceram alguns filmes do diretor americano, que morreu em janeiro deste ano, aos 78 anos, como "A estrada perdida" (1997) e "Cidade dos sonhos" (2001), eleito o melhor filme do século XXI por 177 críticos de cinema de 36 países em lista organizada pela BBC Culture em 2016.

Localizada em Los Angeles, na Califórnia, a casa foi colocada à venda por US$ 15 milhões (cerca de R$ 79,4 milhões). O valor acompanha a grandiosidade do imóvel: um vasto complexo que ocupa 9,3 mil metros quadrados. O local, por sinal, é descrito por unir "pedigree arquitetônico, história cultural e mitologia cinematográfica".







De acordo com a imobiliária The Agency, a casa foi projetada em 1963 por Lloyd Wright, arquiteto americano, que criou prédios que se tornaram referência no mundo todo. O imóvel é reconhecido como um bom exemplo de arquitetura residencial moderna/orgânica por sua geometria ousada, paredes de vidro, além de estar localizada em uma encosta.





Mansão de David Lynch, onde criou 'Cidade dos sonhos', eleito o filme do século por críticos Foto: Divulgação

Ao adquirir a propriedade, Lynch decidiu expandi-la, comprando as duas casas vizinhas, transformando o local em um complexo residencial. O imóvel conta com uma suíte de edição privada e uma sala de exibição. Em 1991, Lynch contratou Eric Lloyd Wright pai do arquiteto que projetou o local inicialmente para projetar uma piscina e uma casa da piscina.

