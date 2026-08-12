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FAMOSOS Mansão onde Virginia e Zé Felipe moraram com as filhas está à venda por R$ 29 milhões Residência fica em um condomínio de alto padrão em Goiânia

A mansão onde Virginia Fonseca e Zé Felipe viveram com as filhas, em Goiânia, está à venda por R$ 29 milhões. Com 3.300 m² de área total, a propriedade fica no Aldeia do Vale, condomínio de alto padrão conhecido por reunir residências de artistas e empresários. O local também é endereço de Leonardo e Poliana Rocha, pais do cantor.

Virginia e Zé Felipe moraram no imóvel enquanto a residência definitiva que seria construída para o então casal ainda estava em obras. A propriedade era alugada e fez parte do início da vida dos dois juntos durante o relacionamento.

O imóvel tem aproximadamente 1,06 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 3,2 mil metros quadrados.

Mansão tem sete suítes e nove banheiros

A estrutura interna da residência inclui sete suítes, nove banheiros, dois closets amplos e uma brinquedoteca.

Um dos destaques fica logo na entrada: uma porta de aproximadamente cinco metros de altura, que aparece entre os principais elementos apresentados no anúncio imobiliário. A mansão também dispõe de garagem coberta para quatro veículos, bar com inspiração inglesa e ambientes com revestimentos de mármore, incluindo pisos, escadas e banheiros.

A localização dentro do próprio condomínio é outro diferencial. A propriedade fica cercada por áreas verdes e próxima a dois lagos, em uma área mais reservada do Aldeia do Vale.

A corretora Fabryzia Vital divulgou detalhes da mansão nas redes sociais ao anunciar o imóvel para venda.

Casa fez parte do início da família

A residência ficou conhecida por ter sido o endereço de Virginia e Zé Felipe antes de o casal se mudar para a mansão construída especialmente para a família.

Foi nesse período que os dois viveram no imóvel com as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

A área de lazer inclui uma piscina de 105 m², com capacidade para 150 mil litros de água, além de ofurô, sala de massagem, sauna e elevador particular.

Na inauguração da nova casa, a família se emocionou com a conclusão da obra. Na ocasião, Virginia estava grávida de José Leonardo.



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