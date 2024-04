A- A+

CELEBRIDADES Mansão que foi de Harrison Ford está à venda por R$ 100 milhões em Los Angeles Atualmente, os donos do imóvel são o casal Evan Spiegel, CEO do Snapchat, e Miranda Kerr, modelo australiana

Na década de 1980, Harrison Ford pagou US$ 1 milhão em uma propriedade em Los Angeles, onde viveu por cerca de 30 anos. Atualmente, os donos da casa são o casal Evan Spiegel, CEO do Snapchat, e Miranda Kerr, modelo australiana. Depois de passar oito anos na mansão, eles decidiram colocar o imóvel à venda pelo valor aproximado de US$ 20 milhões (R$ 100 milhões).

A casa fica em uma colina alta, foi originalmente construída em 1951 e abrange 655,5 m². São quatro quartos, todos com banheiros privativos. Há ainda duas casas de hóspedes: uma à beira da piscina. No total, são sete banheiros na propriedade.





A casa conta com uma sala de estar formal grande, uma sala de jantar, uma biblioteca, sala de estar íntima, um escritório, adega e quatro lareiras originais.

