Manuela Dias, autora do remake de "Vale tudo", fala sobre obra original e cenas icônicas

A- A+

Vai ter barraco entre Raquel e Maria de Fátima, sim, na nova " Vale tudo", remake da novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, escrito por Manuela Dias, que estreia no dia 31 de março.

Numa coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira com parte do elenco e com o diretor artístico, Paulo Silvestrini, Manuela falou sobre cenas icônicas da versão de 1988 que serão repetidas em 2025.

Uma delas é o momento em que Raquel (hoje Taís Araujo, no passado Regina Duarte) rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima ( Bella Campos, antes Gloria Pires), às vésperas do casamento da picareta com o milionário Afonso Roitman (Humberto Carrão e, no passado, Cássio Gabus Mendes).

"Teremos cenas iconicas, rasgação de vestido, chegada de Odete Roitman" disse Manuela.

"É que nem refazer o "E.T" e não ter a cena dele cruzando a Lua de bicicleta. Teremos todos nossos ets cruzando a Lua de bicicleta"

Paulo e Manuela falaram também sobre como a novela vai atender ao público que assistiu a versão original e a quem nunca viu nada sobre a novela, que é centrada em Raquel, uma mulher muito honesta, mãe de Maria Fátima, uma jovem que faz tudo para subir na vida, inclusive passar a perna na própria mãe.

"Para o fã, a essência da obra está preservada, os personagens estão ali, a trama está ali" diz Paulo.

"A gente brinda o público com pequenas homenagens, com recursos estéticos, linguagens narrativas. Busco sempre que posso homenagear os diretores (da obra original), o Denis Carvalho e Ricardo Waddington, sempre tão importantes para mim"

Manuela disse que a expectativa da TV Globo é que 40% público tenha tido contato com a obra original, mas "a novela é feita para todos".

"Quem não viu é uma chance incrível, atualizada com esse cheiro vintage que a gente foi compondo com figurino, cenário. E para quem viu é que nem encontrar um amigo que não ve há muito tempo. É o seu amigo, mas o tempo fez o seu trabalho. O mundo mudou muito. Ainda bem para muitos fatores, nem tão bem pra outros. Eu vi a novela (original) e, de alguma forma, ninguém viu essa novela"

Veja também