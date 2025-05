Manuela Dias revela perfil fake para ver reações à "Vale Tudo" na web: "Leio coisas horrorosas"

A- A+

Manuela Dias acompanha as críticas feitas a “Vale Tudo”. Durante o evento Rio2C, nesta quarta-feira (28), a autora revelou que usa uma conta falsa no X (antigo Twitter), para ler as reações do público de forma anônima.

O remake assinado pela dramaturga é assunto recorrente nas redes sociais, mas vem patinando na audiência. As opiniões compartilhadas pelos espectadores nem sempre são as mais positivas e não faltam alfinetadas sobre a condução da novela.

Presente em um bate-papo que também contou com os autores Rosane Svartman (“Dona de Mim”) e George Moura (“Guerreiros do Sol”), Manuela confessou que não se sente bem diante da enxurrada de avaliações negativas vindas da web.



“Fico alucinada de ódio. Aí tenho uma conta fake no Twitter... Totalmente maluca. Isso porque não tenho esse distanciamento, nem maturidade... Mas gosto de ouvir, o que é possível, porque a forma de engajar está complicada. É muito violenta, louca, catártica, a galera está pirando geral”, afirmou.

Segundo a autora, muitas mensagens são carregadas de ódio. “Leio coisas horrorosas que não sou capaz de falar, de repetir, de xingamento, é muito desafiador ouvir. A forma é tão pesada, que falo: 'Caramba, que dificuldade minha de destilar isso e realmente ouvir'. E tem gente maravilhosa, engraçada, incrível e que fala coisas ótimas”, ponderou.

Manuela Dias admitiu a pressão que enfrenta, mas contou que pensou em rejeitar a proposta de escrever o remake. “Eu aceitei em meio segundo. Não pensei nem por um minuto: 'Meu Deus, será que isso não é uma roubada?'. Fiquei felicíssima na hora, gente, totalmente coitada”, disse.

