moda Mão boba? Famosas aderem a roupas com ilusão de ótica e causam "confusão" nas redes Calça usada por Nanda Costa em lançamento de "Justiça 2", há um mês, volta a viralizar e levanta comparações com looks de Anitta e Beyoncé

A nova tendência no universo da moda é provocar dúvida. Na esteira do sucesso do chamado "naked dress" — "vestido nu", ou seja, com estampa que simula que a pessoa está sem roupa —, peças que causam ilusão de ótica e "confusão" acerca de supostas "mãos bobas" vêm ganhando força nos armários de celebridades. Não entendeu? Basta ver para crer. No último domingo (26), uma imagem de Nanda Costa clicada há um mês voltou a viralizar, chamando atenção de internautas.

Em abril deste ano, a atriz marcou presença na festa de lançamento da série "Justiça 2", do Globoplay, com uma calça jeans inusitada, que trazia o desenho de uma mão na área em que há o zíper. A roupa foi a protagonista do evento — e segue sendo assunto na internet até agora. "Pensei que era uma mão mesmo", espantou-se um internauta, por meio do X (antigo Twitter).

Nanda Costa usou uma calça diferentona na festa de lançamento de 'Justiça 2' — Foto: (Instagram/Reprodução)

Nanda conta que também teve a mesma reação ao ver a roupa. "Passei na vitrine e pirei nessa calça. Tem tudo a ver com o meu momento: duas filhas, mil compromissos, pré-estreia de 'Justiça 2' no mesmo dia em que o caminhão com a minha mudança chega a Salvador. Tô precisando de uma mão, que possa me dar, ao mesmo tempo, ajuda e prazer porque, afinal, ninguém é de ferro e nada se realiza sem desejo", comentou a artista, à época.

Um vídeo que mostra o ator e cantor Xamã ao lado da atriz passou a ser compartilhado com colocações bem-humoradas nas redes sociais. "Pensei que o Xamã estava com a mão na 'periquita' dela", escreveu um internauta. "Xamã colocou a mão no ombro dela para não ter nenhum mal-entendido", brincou outra pessoa.

Gravei esse momento foto de Alice Wegmann, Xamã e Nanda Costa na pré-estreia de #Justiça2. A calça da Nanda foi a protagonista da festa. pic.twitter.com/4rUQjf8xwI — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 26, 2024

Quem também já usou um figurino parecido é Anitta. Em dezembro de 2022, num show realizado no Jockey Club, no Rio de Janeiro, a cantora surgiu no palco com um body preto estampado com o desenho de várias mãos. A peça dá entender que ela está sendo tocada por várias pessoas.

Depois, em 2023, Beyoncé apareceu com um look parecidíssimo nos shows da turnê de "Renaissance". Para trazer à tona o empoderamento das mulheres negras, a artista usou roupas que passeavam entre o sensual e o pudico, "escondendo" e ao mesmo tempo "expondo" — mas sem propriamente mostrar.

E essa moda não se limita aos palcos. Em eventos de gala mundo afora, celebridades têm, cada vez mais, apostado em peças nesse estilo, como fez a própria Beyoncé, neste ano, no Baile do Met, a gala que anualmente inaugura a exposição do Costume Institute do Metropolitan Museum, em Nova York.

Beyoncé e Jay Z no tapete vermelho do Baile do MET, que inaugurou a exposição “China: Through the Looking Glass” (Foto: AFP

)Na cerimônia do Oscar deste ano, também não faltaram looks nessa linha. Anitta foi à festa da revista Vanity Fair, após a premiação, com um naked dress que deixava seus mamilos e a calcinha à mostra. Na mesma celebração, a atriz Florence Pugh, do elenco de "Oppenheimer", também deixou os seios à mostra.

Anitta e Florence Pugh na festa da revista Vanity Fair, após o Oscar 2024 (Foto: Instagram/Reprodução)

