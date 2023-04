A- A+

celebridades Mãe de João Gomes fala sobre Ary Mirelle e a chama de ciumenta e imatura; veja vídeo Cantor anunciou o término do namoro no começo de abril

No começo do mês de abril, mais especificamente na quinta-feira (13), o cantor de forró e piseiro de 20 anos, João Gomes, deixou claro que estava solteiro quando apagou todas as fotos do seu namoro de quatro meses com Ary Mirelle, estudante de odontologia e influencer pernambucana de 22 anos.

No dia, o artista também escreveu em suas redes sociais: "É com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou. Têm amores que são pra vida inteira… E têm amores que vão nos ensinar lições de vida".

Nesta quarta-feira (26), Kátia Gomes, a mãe do compositor, deu entrevista para o podcast Petrocast e explicou sobre alguns detalhes do término do filho e contou sobre ciúmes da ex-nora.

Leia também • Camarote Exclusive Caruaru terá shows exclusivos no São João • Shakira vai acompanhar julgamento por fraude fiscal na justiça espanhola a distância Ainda na mesma entrevista, Kátia também comenta sobre algumas especulações dos fãs do "Rei do Piseiro" sobre o término do relacionamento, como ela ser preguiçosa e deixar algumas roupas na casa do namorado e sobre a imaturidade da jovem. Ainda na mesma entrevista, Kátia também comenta sobre algumas especulações dos fãs do "Rei do Piseiro" sobre o término do relacionamento, como ela ser preguiçosa e deixar algumas roupas na casa do namorado e sobre a imaturidade da jovem.

Confira vídeo completo:

Após algumas indiretas da própria Ary em live, com uma música de Fagner, um dos ídolos de João, Kátia chegou a desativar sua conta no instagram.

Veja também

DANÇA Artistas do Recife apresentam mostra de trabalhos no Dia Internacional da Dança