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CARTOGRAFIA DOS SENTIDOS Mapa Gigante do Recife inicia circuito cultural com temporada no Compaz do Alto Santa Terezinha Instalação interativa abre programação gratuita que reúne oficinas, cinema, atividades educativas e intervenções artísticas entre os dias 20 e 26 de julho

O Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, será o ponto de partida do Circuito de Territórios Afetivos, iniciativa que levará o Mapa Gigante do Recife e uma série de atividades culturais aos centros comunitários da capital ao longo dos próximos meses.

A estreia acontece entre os dias 20 (segunda-feira) e 26 de julho (domingo), com acesso gratuito e programação voltada para públicos de todas as idades.

A abertura está marcada para as 9h da segunda-feira (20), em cerimônia aberta aos visitantes. Durante a semana, o público poderá percorrer a instalação que reproduz, em grandes dimensões, o território recifense, permitindo identificar bairros, cursos d'água, pontes, áreas de manguezal e locais marcantes da história da cidade sob uma perspectiva ampliada.

Além da obra, o espaço receberá oficinas, apresentações artísticas, sessões de cinema, atividades infantis, experiências interativas e ações de caráter educativo.

A proposta é transformar o Compaz em um ambiente de convivência, troca de saberes e reflexão sobre a cidade.

A programação articula linguagens como arte contemporânea, educação, urbanismo participativo, museologia e cultura climática para estimular novas formas de compreender o Recife e sua relação com os moradores.

A iniciativa busca envolver jovens, educadores, artistas, coletivos culturais e lideranças comunitárias em discussões sobre memória, território e futuro urbano.

Idealizador do Programa Museal Cartografia dos Sentidos, o artista e antropólogo Maurício Panella afirma que o projeto pretende ampliar a maneira como os cidadãos percebem a cidade.

"Ver-se gigante no território é reconhecer-se capaz de ler o passado, compreender desafios e potencialidades do presente e sonhar futuros mais criativos e justos para as cidades", destaca.

A programação também inclui atrações como o MuMA – Museu da Memória Afetiva, o jogo educativo AtivaClima e o Cine Inflável, além de atividades desenvolvidas em parceria com pesquisadores, artistas, organizações e coletivos culturais da região.

O projeto Cartografia dos Sentidos é realizado pelo Instituto Casadágua e pelo MuMA – Museu da Memória Afetiva, com patrocínio do Banco do Nordeste e apoio da Prefeitura do Recife.

A cobertura das ações contará ainda com conteúdos produzidos pela TV Conecta e pela Rádio Frei Caneca, que irão acompanhar as atividades por meio de programas e materiais audiovisuais dedicados ao circuito.



SERVIÇO

Cartografia dos Sentidos – Circuito Territórios Criativos Recife

Quando: 20 a 26 de julho de 2026

Onde: Compaz Governador Eduardo Campos - Av. Aníbal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha – Recife-PE

Entrada gratuita

Informações: @institutocasadagua | @cartografia_dos_sentidos

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