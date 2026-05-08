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FORMAÇÃO E CRIAÇÃO "Mapeando Pernambuco" abre seleção para formação musical e gravação de álbum coletivo Projeto do Coquetel Molotov escolherá 36 artistas para atividades em Triunfo, Recife e Caruaru; inscrições seguem até 15 de maio

O projeto “Mapeando Pernambuco” está com inscrições abertas para artistas interessados em participar de uma série de oficinas voltadas à produção musical independente.

Realizada pelo Coquetel Molotov com incentivo do Funcultura, a iniciativa terá atividades em Triunfo, Recife e Caruaru, culminando na criação de um disco colaborativo com faixas inéditas.

O projeto será conduzido pelo músico e produtor Benke Ferraz e pretende incentivar novos nomes da música pernambucana por meio de capacitação técnica, intercâmbio artístico e aproximação com o mercado cultural.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através de formaulário online até 15 de maio. Ao todo, serão escolhidos 36 participantes – 12 para cada cidade – a partir de critérios como criatividade, qualidade artística e perspectivas de desenvolvimento. Os selecionados receberão auxílio para despesas de deslocamento e alimentação durante as atividades.

A programação começa entre os dias 11 e 13 de junho, no Theatro Cinema Guarany. Em seguida, o projeto passa pelo Museu do Estado de Pernambuco, de 19 a 21 de junho, e encerra no Armazém da Criatividade, entre 2 e 4 de julho.

Durante as imersões, os artistas terão contato com processos ligados à criação musical, incluindo composição, elaboração de arranjos, gravação, mixagem e masterização. O foco será o uso de recursos acessíveis e soluções de baixo custo voltadas à produção independente.

Além do caráter formativo, a proposta também busca promover trocas entre músicos de diferentes regiões do estado, incentivando parcerias e ampliando redes de colaboração artística.

Ao final do projeto, os participantes irão gravar um álbum coletivo com dez músicas inéditas. O lançamento funcionará como registro profissional do processo e também como ferramenta de divulgação para os artistas envolvidos.

Com ações na capital e no interior, o “Mapeando Pernambuco” aposta na descentralização do acesso à formação cultural e no fortalecimento da produção musical contemporânea do estado

SERVIÇO

Mapeando Pernambuco - Vol. II

Inscrições gratuitas até 15 de maio em https://forms.gle/77np5B4jJG7VR2dV8

Datas :

Triunfo – de 11 a 13 de junho, no Theatro Cinema Guarany

Recife – de 19 a 21 de junho, no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)

Caruaru – de 02 a 04 de julho, no Armazém da Criatividade

* Com informações da assessoria

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