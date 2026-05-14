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"Mapeando Pernambuco": projeto tem inscrições prorrogadas até 30 de maio

Artistas de Triunfo, Caruaru e Recife serão convocados para capacitação e gravação de disco

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Inscrições do projeto foram prorrogadas até 30 de maioInscrições do projeto foram prorrogadas até 30 de maio - Foto: Hannah Carvalho/Divulgação

Foram prorrogadas para o dia 30 de maio as inscrições para o projeto "Mapeando Pernambuco", que vai selecionar artistas das cidades de Triufo, Caruaru e Recife para capacitação e gravação de disco.

Pensado para oferecer formação técnica, e também impulsionar novos nomes da cena musical pernambucana para vivenciar experiências no mercado, o projeto vai selecionar, pelo menos, doze artistas de cada cidade.

Entre os critérios para seleção estão os critérios como qualidade artística e potencial, além de originalidade e desenvolvimento. Interessados em participar podem realizar a inscrição gratuitamente neste link.

 

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O projeto, que está em sua segunda edição e tem condução do músico e produtor Benke Ferraz, vai acontecer no Theatro Cinema Guarany, em Triunfo (11 a 13 de junho); no Museu do Estado de Pernambuco, no Recife (19 a 21 de junho) e no Porto Digital Caruaru, em Caruaru (02 a 04 de julho). 

A culminância do projeto, que conta com apoio do  Theatro Cinema Guarany, Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), Armazém da Criatividade e Instituto Coquetel Molotov, se dará com a produção de um disco colaborativo com dez faixas inéditas, em um compilado que vai reunir os participantes da edição.


SERVIÇO
Inscrições prorrogadas do "Mapeando Pernambuco"
Quando: até 30 de maio
Onde: neste link
 


 

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