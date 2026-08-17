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FAMOSOS Mara coloca à venda peças da época em que apresentava o 'Show Maravilha' O programa voltado ao público infantil marcou a geração dos anos 1980

Mara Maravilha anunciou a venda de alguns de seus figurinos utilizados à época em que apresentava o Show Maravilha.



Em suas redes sociais, a apresentadora fez uma postagem com alguns registros de performances e também disponibilizou os croquis das peças disponíveis.



Na legenda da publicação, fãs são instruídos a acessar os stories de seu Instagram ou entrar em contato com um número de WhatsApp caso desejem efetuar a compra

O Show Maravilha foi transmitido pelo SBT entre 1987 e 1994. Voltado ao público infantil, a produção apostava em elementos voltados às cores e músicas.

Uma das principais marcas registradas do programa era seu início, quando Mara chegava em um trem. Inicialmente exibido no período da tarde e depois migrado para as manhãs, o Show Maravilha marcou a programação infantil dos anos 80 e 90.

Mara Maravilha e Xuxa

Recentemente, Mara Maravilha esteve envolvida em polêmica com Xuxa. A apresentadora teceu críticas à Rainha dos Baixinhos, e os fãs da loira se incomodaram.

Na última segunda-feira, 10, Maravilha fez postagem em suas redes sociais em que divulgava o registro de um boletim de ocorrência feito após ter seus dados vazados por fãs de Xuxa.

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