Ter, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça17/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Mara coloca à venda peças da época em que apresentava o 'Show Maravilha'

O programa voltado ao público infantil marcou a geração dos anos 1980

Reportar Erro
Show Maravilha foi transmitido no SBT de 1987 a 1994Show Maravilha foi transmitido no SBT de 1987 a 1994 - Foto: Divulgação/SBT

Mara Maravilha anunciou a venda de alguns de seus figurinos utilizados à época em que apresentava o Show Maravilha.

Em suas redes sociais, a apresentadora fez uma postagem com alguns registros de performances e também disponibilizou os croquis das peças disponíveis.

Na legenda da publicação, fãs são instruídos a acessar os stories de seu Instagram ou entrar em contato com um número de WhatsApp caso desejem efetuar a compra

O Show Maravilha foi transmitido pelo SBT entre 1987 e 1994. Voltado ao público infantil, a produção apostava em elementos voltados às cores e músicas.

Uma das principais marcas registradas do programa era seu início, quando Mara chegava em um trem. Inicialmente exibido no período da tarde e depois migrado para as manhãs, o Show Maravilha marcou a programação infantil dos anos 80 e 90.

Mara Maravilha e Xuxa

Recentemente, Mara Maravilha esteve envolvida em polêmica com Xuxa. A apresentadora teceu críticas à Rainha dos Baixinhos, e os fãs da loira se incomodaram.

Na última segunda-feira, 10, Maravilha fez postagem em suas redes sociais em que divulgava o registro de um boletim de ocorrência feito após ter seus dados vazados por fãs de Xuxa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter