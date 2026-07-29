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justiça Mara Maravilha lamenta morte de prima assassinada na Bahia e pede justiça Família, OAB e artista cobram justiça enquanto investigação apura extorsão e execução

A apresentadora Mara Maravilha lamentou a morte da prima, a advogada Cláudia Félix de Oliveira, de 51 anos, assassinada a tiros após homens armados invadirem a casa onde ela morava, em Itororó, no sul da Bahia, no último sábado (25). A Polícia Civil investiga o caso e apura se o crime tem relação com um esquema de extorsão sofrido pela família da vítima antes da execução.

Em nota divulgada pela assessoria, Mara Maravilha confirmou que Cláudia Félix era sua prima e afirmou que a advogada era confidente de assuntos familiares. O comunicado informa que, por orientação jurídica, detalhes serão divulgados apenas em momento oportuno.

— Sim, a Cláudia Félix era prima irmã de Mara Maravilha. Como advogada, Dra. Cláudia Félix era confidente dos assuntos familiares de Eliemary Silva da Silveira; assuntos esses que, em momento propício, serão expostos.

A assessoria acrescentou que a prioridade é garantir uma apuração rigorosa do caso e que novas informações serão divulgadas quando for legalmente adequado..

— Por hora, obedecendo às orientações jurídicas, apenas nos cabe esclarecer que nos empenharemos para que tudo seja apurado de forma minuciosa, com responsabilidade. Comunicaremos todas as informações legais e prudentes.

O comunicado também afirma que a Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), a família e Mara Maravilha cobram justiça pela morte da advogada e pede respeito ao período de luto.

— A OAB Bahia e a própria Mara Maravilha clamam por justiça por Dra. Cláudia Félix. Agradecemos também a compreensão, interesse e o respeito de todos em relação às barbáries que a dra. Cláudia Félix sofreu, vindo a ser assassinada cruelmente. O luto é um processo único e não tem prazo. Respeito e empatia fazem toda a diferença.

Segundo informações publicadas pelo portal g1, as investigações da Polícia Civil apontam que familiares de Cláudia Félix vinham sendo ameaçados por um grupo que cobrava uma suposta dívida atribuída a um parente da advogada. A polícia apurou que os suspeitos chegaram a obrigar a família a transferir dois veículos como forma de pagamento, o que motivou o registro de um boletim de ocorrência por extorsão antes do homicídio.

Ainda de acordo com a investigação, imagens de câmeras de segurança mostram que os criminosos monitoraram a residência da advogada nos dias que antecederam o ataque. A Polícia Civil também informou que Cláudia chegou a telefonar para a Polícia Militar na madrugada do crime, pouco antes de homens armados invadirem o imóvel e efetuarem diversos disparos contra ela. A advogada morreu no local, e os suspeitos fugiram.

A OAB-BA e a Subseção de Itapetinga classificaram o assassinato como um "bárbaro homicídio" e solicitaram celeridade nas investigações junto à Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que ainda busca esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Leia a nota completa divulgada pela equipe de Maravilha:

"Sim, a Cláudia Félix era prima irmã de Mara Maravilha. Como advogada, Dra. Claudia Félix era confidente dos assuntos familiares de Eliemary Silva da Silveira; Assuntos esses, que em momentos propício serão expostos. Por hora, obedecendo as orientações jurídicas, apenas nos cabe esclarecer que nos empenharemos para que tudo seja apurado de forma minuciosa, com responsabilidade! Comunicaremos todas as informações legais e prudentes. A (OAB) Ordem dos Advogados do Brasil, a Bahia e a própria Mara Maravilha clamam por justiça por Dra.Cláudia Félix. Agradecemos também a compreensão, interesse e o respeito de todos em relação as barbáries que a dra. Cláudia Félix sofreu, vindo a ser assasinada cruelmente. O luto é um processo único e não tem prazo. Respeito e empatia fazem toda a diferença. “A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça por toda parte”. (Martin Luther King Jr)"

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