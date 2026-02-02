Seg, 02 de Fevereiro

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e cancela compromissos de trabalho

Causa da internação da apresentadora ainda não foi divulgada

Mara Maravilha foi internada na UTI de hospital em São PauloMara Maravilha foi internada na UTI de hospital em São Paulo - Foto: Instragram/Reprodução

Mara Maravilha está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital em São Paulo. A informação foi revelada pela equipe que trabalha com a apresentadora, através das redes sociais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo o atestado médico publicado no perfil oficial de Mara no Instagram, ela foi hospitalizada no último domingo (1º). A nota oficial afirma que a apresentadora “continua realizando exames e recebendo as medicações necessárias, sob acompanhamento médico”, mas não informa o motivo da internação.

A apresentadora chegou a publicar uma legenda  em que anunciava a suspensão de agenda de trabalho. “Reafirmo que não abrirei mão das minhas escolhas, inclusive não cederei por causa de perseguições e ameaças por motivações políticas. Preciso da sua oração e apoio”, dizia.

Após a repercussão da fala de Mara Maravilha, o texto foi substituído por uma nota da equipe de comunicação da apresentadora, que não fala em “perseguições e ameaças”. De acordo com o comunicado, as visitas à comunicadora estão suspensas. 

