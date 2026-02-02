A- A+

SAÚDE Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e cancela compromissos de trabalho Causa da internação da apresentadora ainda não foi divulgada

Mara Maravilha está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital em São Paulo. A informação foi revelada pela equipe que trabalha com a apresentadora, através das redes sociais.

Segundo o atestado médico publicado no perfil oficial de Mara no Instagram, ela foi hospitalizada no último domingo (1º). A nota oficial afirma que a apresentadora “continua realizando exames e recebendo as medicações necessárias, sob acompanhamento médico”, mas não informa o motivo da internação.

A apresentadora chegou a publicar uma legenda em que anunciava a suspensão de agenda de trabalho. “Reafirmo que não abrirei mão das minhas escolhas, inclusive não cederei por causa de perseguições e ameaças por motivações políticas. Preciso da sua oração e apoio”, dizia.

Após a repercussão da fala de Mara Maravilha, o texto foi substituído por uma nota da equipe de comunicação da apresentadora, que não fala em “perseguições e ameaças”. De acordo com o comunicado, as visitas à comunicadora estão suspensas.

