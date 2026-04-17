A- A+

SHOWBUSINESS Maracanã: 30e fecha exclusividade com o consórcio Fla-Flu para ampliar megashows no Rio Acordo entre as empresas começa em novembro de 2026 e tem duração inicial de cinco anos.

A 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo, assinou contrato de exclusividade com o Maracanã, por meio do Consórcio Fla-Flu, que detém o direito de concessão do complexo. A empresa já é responsável pela gestão da agenda de shows do Allianz Parque (que será rebatizado pelo Nubank), em São Paulo, e da Arena da Baixada, em Curitiba.

O objetivo do novo acordo é ampliar a realização de megashows na capital fluminense e identificar novas oportunidades no calendário esportivo, além do futebol. As conversas tiveram início em 2023, quando a 30e promoveu o show de Paul McCartney no Maracanã.

— O Maracanã é um dos maiores símbolos do entretenimento brasileiro. Essa parceria nos permite um planejamento de longo prazo inédito na estruturação de turnês, buscando eficiência operacional para aumentar a viabilidade e a quantidade de shows no estádio por ano. Vamos estabelecer processos mais ágeis e qualitativos na operação de grandes eventos — diz Pepeu Correa, CEO da 30e.

Prioridade para futebol

O acordo entre as empresas começa a valer em janeiro de 2027 e tem duração inicial de cinco anos.

Este ano, a 30e já tem duas datas confirmadas no local: 6 de junho, quando Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão apresentam “O Maior Encontro do Samba”; e 20 de dezembro, com a passagem do espetáculo de Xuxa, intitulado “O Último Voo da Nave”.

Para Fred Nantes, CEO do Maracanã, a parceria com a 30e representa um novo capítulo para o estádio:

— Consolida o Maracanã não apenas como palco do futebol, mas também como um dos maiores centros de entretenimento do país. A ideia é ampliar horizontes e criar oportunidades para receber grandes shows para diferentes públicos, sempre com o compromisso de diversificar a utilização do estádio.

Menos empregos: Astros de Hollywood assinam carta contra negócio da Paramount com a Warner Bros.

Mesmo com a ampliação de eventos no Maracanã, a ideia é que o futebol continue a ter prioridade no calendário. Nos últimos anos, o estádio vem perdendo espaço na atração de megashows, posição que acabou sendo absorvida pelo Engenhão, administrado pelo Botafogo, que recebeu, entre outras, apresentações de Taylor Swift e The Weeknd — que faz show no fim deste mês com a participação de Anitta.

Com mais de 200 eventos por ano, a 30e já realizou shows de Paul McCartney, System of a Down, Lana Del Rey, Twenty One Pilots, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Slipknot, Gorillaz, The Killers, Roger Waters e Bring Me The Horizon no país. Foi ainda responsável pelas turnês mais recentes de Titãs, Jão e Gilberto Gil.

O Consórcio Fla-Flu iniciou suas operações no Maracanã em 2019 e em 2024 venceu uma licitação feita pelo governo do Estado do Rio. Com isso, passou a ser responsável por todas as operações no complexo nos próximos 20 anos.

Em fevereiro último, a NFL, principal liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos e a mais importante do mundo, anunciou que vai levar um dos seus jogos para o estádio carioca. Já está confirmado que o Dallas Cowboys, do Texas, vai ser a equipe mandante na partida.

No ano passado, o estádio, que recebeu a final da Copa do Mundo no Brasil, passou por obras para receber shows.

Veja também