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PATRIMÔNIO Maracatu de Pernambuco e rito indígena podem virar patrimônio da humanidade Definição vai ocorrer na China, semana que vem, em reunião da Unesco

O Maracatu Nação, de Pernambuco, e o Ritual Yaokwa, do povo indígena Enawenê Nawê, de Mato Grosso, podem se tornar Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade na semana que vem.

A definição ocorrerá durante reunião da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Xiamen, na China, no período entre 30 de novembro e 5 de dezembro.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o reconhecimento de estar em uma lista para avaliação significa um compromisso global de salvaguarda dessas manifestações culturais. Para o Iphan, o título da Unesco pode potencializar a formulação de políticas públicas e possibilitar a integração, em redes internacionais, de especialistas, mestres e comunidades detentoras dos bens culturais reconhecidos.

Um ritual de sete meses

O Ritual Yaokwa é considerado uma das celebrações mais importantes do ciclo anual do povo indígena Enawenê-Nawê, habitante da bacia do Rio Juruena, em Mato Grosso. O rito dura cerca de sete meses, marca o início do calendário anual do povo e coincide com o período da seca.

O presidente do Iphan, Deyvesson Gusmão, destacou que o ritual Yankoa saiu de uma lista, de salvaguarda urgente e passou para a lista representativa do patrimônio cultural e material da humanidade.

“Existia uma situação e um ambiente de risco a esse bem cultural que está sendo superado a partir das políticas públicas que vêm sendo implementadas pelo Brasil”, afirmou.

Ele acrescentou que o ritual Yankoa tem ligação íntima com a proteção do meio ambiente.

“São um exemplar importante de como o patrimônio cultural pode ser uma solução pública para o enfrentamento às mudanças climáticas”.

Durante o ritual, os homens partem para realizar a principal pescaria com barragens feitas com técnicas tradicionais. Em 2010, o Ritual Yaokwa foi registrado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan, com inscrição no Livro das Celebrações.

Batuque do Maracatu

O Maracatu Nação se mantém viva dentro das comunidades periféricas do Recife, de Olinda, Igarassu e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A manifestação tem maior visibilidade durante o carnaval, quando os grupos saem às ruas em cortejos marcados por ritmos intensos, personagens simbólicos e uma forte dimensão ritual.

O presidente do Iphan disse que o maracatu pode ser considerado um patrimônio, resultado do processo da diáspora africana. Ele destacou que o Maracatu Nação ajuda a combater o racismo e a intolerância religiosa.

“Há uma identidade muito clara do maracatu nação com a religiosidade de matriz africana. E essa relação muito íntima faz com que a religiosidade de matriz africana seja uma referência cultural, não só para os praticantes do maracatu nação, mas para todos os brasileiros”, afirmou.

Cada grupo é composto por um corpo percussivo e um cortejo de personagens que representam uma corte real.

O batuque inclui instrumentos como alfaias, gonguês, taróis, caixas de guerra, mineiros e ganzás, que criam o ritmo conhecido como baque virado. As músicas interpretam o cotidiano das comunidades, celebram seus ancestrais e reafirmam tradições transmitidas oralmente.

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