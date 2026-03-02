Seg, 02 de Março

CARNAVAL 2026

Maracatu Encanto do Pina entra com recurso contra resultado do concurso de agremiações do Recife

De acordo com a Fundação de Cultura da Cidade do Recife, recurso será avaliado e terá resultado divulgado em breve

Nação do Maracatu Encanto do Pina ficou em nono lugar na categoria Baque Virado Nação do Maracatu Encanto do Pina ficou em nono lugar na categoria Baque Virado  - Foto: Reprodução/YouTube (@MestraJoanaCavalcante)

A disputa do Concurso de Agremiações Carnavalescas do Recife 2026 ainda não chegou ao fim. Após a divulgação dos campeões preliminares no dia 19 de fevereiro, a Nação do Maracatu Encanto do Pina protocolou um recurso contra o resultado na categoria Baque Virado, apontando supostas irregularidades na apuração. 

O grupo registrou a contestação na última terça-feira (24), junto à Fundação de Cultura da Cidade do Recife, órgão ligado à Prefeitura do Recife e responsável pela realização do concurso. 

Procurado pela Folha de Pernambuco, o braço executivo da secretaria municipal de Cultura informou que foi assegurado o prazo de cinco dias corridos, entre 21 e 25 de fevereiro, para a apresentação de recursos administrativos referentes ao resultado do concurso. “Os recursos serão avaliados e terão resultado divulgado em breve”, finaliza a nota oficial.
 

A Encanto do Pina sustenta a versão de que houve desrespeito ao regulamento do concurso. Neste ano, o grupo ocupou a última colocação dentro de sua categoria. O primeiro lugar ficou com o Maracatu Nação Encanto da Alegria.

“Nosso objetivo não é criar conflito, mas garantir que o resultado reflita, de forma justa e transparente, o desempenho apresentado na avenida. Estamos defendendo o respeito à nossa história, aos nossos brincantes e à cultura do maracatu, que merece ser tratada com seriedade e responsabilidade”, afirma Mestra Joana D'Arc, representante do Encanto do Pina.

O que foi contestado
Uma das supostas irregularidades apontadas é a criação de uma 13ª avaliação não prevista. O regulamento do concurso estabelece 12 quesitos de avaliação, cada qual com peso equivalente. No entanto, o grupo afirma que ao ter acesso à planilha de apuração final, constatou que o quesito “Batuqueiros” foi avaliado duas vezes por dois jurados, gerando uma nota adicional. 

Ainda de acordo com o recurso protocolado, na avaliação dupla realizada pelos jurados, a divergência de notas foi mínima para quase todas as agremiações. Apenas no caso específico da Encanto do Pina a diferença entre as duas notas teria sido significativamente superior ao padrão aplicado às demais concorrentes.

“Quando um único concorrente apresenta variação isolada e desproporcional em relação ao padrão aplicado aos demais, levanta-se questionamento legítimo quanto à aplicação homogênea dos critérios de julgamento”, afirma o documento.

Outro ponto contestado pela nação de baque virado é a retirada de pontuações fundamentadas em critérios que, de acordo com o grupo, não constam de forma expressa no regulamento do concurso. “Foram registradas reduções de nota baseadas em interpretações ampliativas de regras, exigências não tipificadas objetivamente no edital e utilização de elementos de um quesito para fundamentar penalização em outro”, aponta o recurso.

Segundo o edital, a Fundação de Cultura Cidade do Recife tem o prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento do último recurso, para apresentar o resultado final do concurso. “Confiamos que a instituição saberá cumprir seu papel com responsabilidade, assegurando que a justiça e a lisura do processo prevaleçam. O que buscamos é clareza, respeito e a garantia de que a cultura popular seja valorizada com ética”, diz Mestra Joana.

