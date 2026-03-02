A- A+

CARNAVAL 2026 Maracatu Encanto do Pina entra com recurso contra resultado do concurso de agremiações do Recife De acordo com a Fundação de Cultura da Cidade do Recife, recurso será avaliado e terá resultado divulgado em breve

A disputa do Concurso de Agremiações Carnavalescas do Recife 2026 ainda não chegou ao fim. Após a divulgação dos campeões preliminares no dia 19 de fevereiro, a Nação do Maracatu Encanto do Pina protocolou um recurso contra o resultado na categoria Baque Virado, apontando supostas irregularidades na apuração.

O grupo registrou a contestação na última terça-feira (24), junto à Fundação de Cultura da Cidade do Recife, órgão ligado à Prefeitura do Recife e responsável pela realização do concurso.

Procurado pela Folha de Pernambuco, o braço executivo da secretaria municipal de Cultura informou que foi assegurado o prazo de cinco dias corridos, entre 21 e 25 de fevereiro, para a apresentação de recursos administrativos referentes ao resultado do concurso. “Os recursos serão avaliados e terão resultado divulgado em breve”, finaliza a nota oficial.



A Encanto do Pina sustenta a versão de que houve desrespeito ao regulamento do concurso. Neste ano, o grupo ocupou a última colocação dentro de sua categoria. O primeiro lugar ficou com o Maracatu Nação Encanto da Alegria.

“Nosso objetivo não é criar conflito, mas garantir que o resultado reflita, de forma justa e transparente, o desempenho apresentado na avenida. Estamos defendendo o respeito à nossa história, aos nossos brincantes e à cultura do maracatu, que merece ser tratada com seriedade e responsabilidade”, afirma Mestra Joana D'Arc, representante do Encanto do Pina.



O que foi contestado

Uma das supostas irregularidades apontadas é a criação de uma 13ª avaliação não prevista. O regulamento do concurso estabelece 12 quesitos de avaliação, cada qual com peso equivalente. No entanto, o grupo afirma que ao ter acesso à planilha de apuração final, constatou que o quesito “Batuqueiros” foi avaliado duas vezes por dois jurados, gerando uma nota adicional.

Ainda de acordo com o recurso protocolado, na avaliação dupla realizada pelos jurados, a divergência de notas foi mínima para quase todas as agremiações. Apenas no caso específico da Encanto do Pina a diferença entre as duas notas teria sido significativamente superior ao padrão aplicado às demais concorrentes.

“Quando um único concorrente apresenta variação isolada e desproporcional em relação ao padrão aplicado aos demais, levanta-se questionamento legítimo quanto à aplicação homogênea dos critérios de julgamento”, afirma o documento.

Outro ponto contestado pela nação de baque virado é a retirada de pontuações fundamentadas em critérios que, de acordo com o grupo, não constam de forma expressa no regulamento do concurso. “Foram registradas reduções de nota baseadas em interpretações ampliativas de regras, exigências não tipificadas objetivamente no edital e utilização de elementos de um quesito para fundamentar penalização em outro”, aponta o recurso.

Segundo o edital, a Fundação de Cultura Cidade do Recife tem o prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento do último recurso, para apresentar o resultado final do concurso. “Confiamos que a instituição saberá cumprir seu papel com responsabilidade, assegurando que a justiça e a lisura do processo prevaleçam. O que buscamos é clareza, respeito e a garantia de que a cultura popular seja valorizada com ética”, diz Mestra Joana.

