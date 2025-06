A- A+

FAMOSOS Maraisa gera surpresa ao anunciar casamento 'escondido' com Fernando Mocó: 'Ninguém soube' Dupla da irmã Maiara, cantora sertaneja revela que formalizou união com empresário em celebração privada

Leia também

• Viajante e ignorado por Alexandre Frota: quem é o filho do ator, já chamado de "fruto de uma transa"

• Apelidado de "Thor do sertanejo", namorado de Maiara vive romance de idas e vindas com a cantora

Maraisa, dupla sertaneja da irmã Maiara, é a mais nova mulher casada do pedaço. A cantora de 37 anos anunciou que formalizou a união com o empresário Fernando Mocó — com quem mantém um relacionamento de idas e vindas há mais de dois anos — sem que ninguém soubesse, totalmente às escondidas do grande público.



A revelação foi dada pela artista num show realizado em Belo Horizonte (MG), no último sábado (7). "Gente, vocês não sabem, eu já casei e ninguém soube. Casei, vocês perderam", contou Maraisa, aos risos.

Fãs da artista celebraram a notícia por meio das redes sociais. "Ah, que lindo! Vocês merecem muito todo amor!", festejou uma internauta, por meio da caixa de comentários no perfil da artista no Instagram. "Morou junto, casou né, Maraisa? Papel é detalhe. Só viva", escreveu outra pessoa. "Como assim você já casou, Maraisa?" indagou mais um admirador, surpreendendo-se com o fato de a notícia não "ter vazado" antes do anúncio da cantora.



Maraisa e Fernando Mocó se conhecem desde a adolescência. Os dois, porém, só iniciaram uma relação amorosa décadas depois. Eles estão juntos há mais ou menos dois anos. Nesse período, vivenciaram uma série de breves separações — inclusive quando já tinham data marcada para um casamento que acabou não acontecendo (este, sim, anunciado aos quatro ventos). O último rompimento aconteceu em fevereiro deste ano. Vinte dias depois, o casal reatou.

Empresário, Fernando Mocó tem um filho de 8 anos e é dono de uma rede de lojas de móveis e eletrodomésticos, além de comandar uma distribuidora de peças automotivas. Natural de Goiás, o empresário já atuou profissionalmente como produtor de nomes do universo sertanejo. Antes disso, tentou carreira também como cantor. Vem daí sua aproximação como figuras como César Menotti & Fabiano, Jorge & Mateus, Cleber e Cauan e Rodolffo Matthaus (o ex-BBB da dupla Israel e Rodolffo), além da própria Maraisa.

Veja também