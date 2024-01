Maraísa sofre acidente em Alagoas e quebra o nariz; saiba detalhes

A- A+

A cantora Maraísa, que faz dupla com a irmã Maiara, sofreu um acidente durante hospedagem em um hotel em que estava em Alagoas, e quebrou o nariz.



O relato foi feito pela própria cantora em redes sociais, tranquilizando os fãs e afirmando que, apesar da gravidade, estava tudo bem com ela.

Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada, escreveu a cantora

Em uma postagem nos stories do seu Instagram, Maraísa está ao lado do noivo Fernando Mocó a bordo de um avião. Ele, com uma compressa sobre o rosto da cantora, brinca afirmando que vai dar alta à noiva. "Vou te dar alta, tu vai ver".





Maraísa afirmou que ao ser constatada a fratura, após exames, ela seguiu para cirurgia.

(...) fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco, entrei em cirrugia

O acidente, ocorrido no início desta semana, foi comentado pela cantora tão somente nesta sexta-feira (19), quando, como ela própria afirmou, teve condições de contar aos fãs sobre o ocorrido.



Em postagem nos Stories no Instagram da dupla, aparentemente a agenda de shows da dupla segue normalmente. Neste sábado (20), por exemplo, as irmãs se apresentam no Rio Grande do Sul e antes houve show também em São Paulo.

