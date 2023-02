A- A+

Prévias Maratona carnavalesca marcou os 25 anos do Olinda Beer, confira Evento que é uma das prévias mais tradicionais do Carnaval recebeu 60 mil pessoas na área externa do Centro de Convenções no último domingo

O último domingo (12) foi de muita alegria e diversão para mais de 60 mil pessoas que compareceram à área externa do Centro de Convenções para celebrar os 25 anos do Olinda Beer. Sendo uma das prévias que reúne milhares de pessoas e uma das mais aguardadas, o evento contou com 12 horas de shows apresentando atrações locais e nacionais.

Entre os artistas que estiveram presentes, e fizeram o público dançar estiveram Priscila Senna, Bell Marques, Wesley Safadão, Ivete Sangalo, João Gomes, Léo Santana, Alok, Thiaguinho e Raphaela Santos.

A cantora Raphaela Santos, que participou pela primeira vez do festival, agradeceu em uma rede social pela espera do público. A artista foi a última a se apresentar e representou o brega na edição especial. “Encerramos a edição de 25 anos em grande estilo, com nosso bregão. Completamente lotado, muito obrigado por me esperarem. De coração”, declarou.

Além dos shows que colocaram todos para balançar, os shows que tiveram pouco intervalo, contaram também com algumas participações especiais. Entre as surpresas para o público, a festa recebeu nomes como Simone Mendes, no show de Ivete Sangalo, e Iguinho e Lulinha no palco de João Gomes.

Em uma rede social, a cantora Simone Mendes, agradeceu pela participação no evento à Ivete Sangalo. “Eu aprendo muito com você. Sou muito feliz em ter sua amizade. Gratidão por todas as vezes que precisei do seu colo minha amiga”, afirmou.

O produtor do evento e sócio da Festa Cheia, Augusto Acioli, em uma rede social falou sobre a realização em ver o festival voltar a ser realizado.

“Foi com toda certeza o evento mais complexo que produzi na vida. Todos os ingressos esgotados, cada área com sua estrutura. Trabalhamos muito durante um ano inteiro e agradecemos a Deus e aos que compareceram, patrocinadores, artistas e a todo mundo que trabalhou para esse festival acontecer”, disse.

