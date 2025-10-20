A- A+

TERROR Maratona de filmes de horror a preço promocional na rede UCI, no dia 31 de outubro O UCI Day Terror exibirá clássicos do gênero e estreantes, incluindo candidato ao Oscar 2026

Essa é para os fãs de filme de terror: no dia 31 de outubro, o tradicional Dia das Bruxas.

A rede UCI vai promover nova edição do UCI Day Terror, oferecendo uma maratona com reexibição de clássicos, e novidades, do horror.

Os ingressos terão preços promocionais, mais em conta do que os valores regulares: R$ 12 para todas as sessões nas salas convencionais e R$ 15 nas salas IMAX (valor único para todos), além de um combo promocional com pipoca média salgada e dois refrigerantes pequenos por R$ 35.

Maratona

do terror

O destaque da grade de arrepiar é o retorno de “Pecadores”, dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B.

Considerado pela prestigiada Variety como "um espetáculo selvagem", o thriller sobrenatural favorito ao Oscar 2026 acompanha irmãos gêmeos que enfrentam forças malignas que assombram sua cidade natal.

Um dos clássicos do gênero, “Tubarão”, de Steven Spielberg, completa 50 anos de lançamento e retorna no IMAX, O público poderá reviver o terror do gigantesco tubarão branco que transformou as praias de Amity em um pesadelo.

Outras exibições: “Premonição 6: Laços de Sangue”, “Terror em Shelby Oaks”, “Nosferatu” (remake do clássico do terror que traz Nicholas Hoult como Thomas Hutter), “O Telefone Preto 2”, que já está em cartaz, também integra o line do Dia das Bruxas UCI.

Terror

para os pequenos

A criançada terá uma programação só para elas, de 21 de outubro a 2 de novembro, com ingressos a R$ 12 nas salas convencionais 2D e 3D.

Os pequenos serão incentivados a irem fantasiados para deixar a ida ao cinema ainda mais emocionante.

Para o público mirim serão exibidos: “A Noiva Cadáver”, de Tim Burton, que retorna aos cinemas após 20 anos, e “Frankie e os Monstros”, que acompanha Stitch Head, a primeira e esquecida criação de um cientista maluco que vive em um castelo cheio de criaturas estranhas.



Sempre escondido e sonhando em ser reconhecido, Stitch vê sua vida mudar quando um show de horrores chega à cidade e o transforma em uma estrela inesperada.



*Com informações da assessoria de imprensa

