FILMES E SÉRIES Maratone os mais indicados ao Globo de Ouro 2026 Aproveite os feriados de fim de ano para conferir os filmes e séries que podem levar muitas estatuetas na premiação

Com a chegada do recesso e das tradicionais “folgas” de fim de ano, a lista de indicados ao Globo de Ouro 2026 surge como um roteiro certeiro para quem pretende colocar as maratonas em dia.

Considerada uma das principais premiações do cinema e da televisão mundial, além de um importante termômetro para o Oscar, a cerimônia anunciou, no início de dezembro, os concorrentes das 28 categorias da próxima edição.



A cerimônia de entrega acontece no dia 11 de janeiro, nos Estados Unidos. Entre superproduções hollywoodianas, séries consagradas e títulos autorais, um destaque especial chama a atenção do público brasileiro e, em especial, pernambucano.

PE no páreo

O filme “O Agente Secreto”, produção brasileira dirigida por Kleber Mendonça Filho, foi indicado a três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.



Além da forte presença no Globo de Ouro, o longa também figura entre os títulos mais comentados da atual temporada de prêmios e segue na corrida pelo Oscar.

Ambientado em um Brasil atravessado por tensões políticas e sociais, o filme reafirma o prestígio internacional do cinema pernambucano, que já vinha de uma conquista histórica na edição anterior da premiação, quando Fernanda Torres venceu como Melhor Atriz de Drama por “Ainda Estou Aqui”.

Os filmes mais indicados do ano

Na disputa geral, “Uma Batalha Após a Outra” lidera a lista com nove indicações, incluindo categorias técnicas e de atuação. Logo atrás aparece “Valor Sentimental”, com oito indicações, consolidando-se como um dos favoritos da noite. Veja alguns dos principais filmes indicados e onde assisti-los:

"Uma Batalha Após a Outra" (9 indicações) - Em cartaz nos cinemas

"Valor Sentimental" (8 indicações no total) - Em cartaz nos cinemas

"Pecadores" (7 indicações) - Em cartaz nos cinemas e disponível na HBO Max

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (6 indicações) - Em cartaz nos cinemas

"Frankenstein" (5 indicações) - Em cartaz nos cinemas e disponível na Netflix

"Wicked: Parte 2" (5 indicações) - Em cartaz nos cinemas

2512div115050 - Victor Jucá/ Divulgação

"O Agente Secreto" (3 indicações) - Em cartaz nos cinemas brasileiros

"Bugonia" (3 indicações) - Em cartaz nos cinemas

Maratona no streaming

Entre as produções televisivas, “The White Lotus” aparece como a série mais indicada do ano, com seis nomeações, seguida de perto por “Adolescência”, com cinco. Confira alguns destaques:

"The White Lotus" (6 indicações) - HBO Max

'Adolescência" (5 indicações) - Netflix

"Only Murders in the Building" (4 indicações) - Disney+

"Ruptura" (4 indicações) - Apple TV+

"Black Mirror" (3 indicações) - Netflix

"O Estúdio" (3 indicações) - HBO Max

"O Urso" (3 indicações) - Disney+

"Hacks" (3 indicações) - HBO Max

"O Monstro em Mim" (3 indicações) - Netflix

"Morrendo por Sexo" (2 indicações) - Star+ / Disney+

"A Namorada Ideal" (2 indicações) - Prime Video

"Ninguém Quer" (2 indicações) - Netflix

"All Her Fault" (2 indicações) - Prime Video

"Pluribus" (2 indicações) - Apple TV+

"Slow Horses" (2 indicações) - Apple TV+

"A Diplomata" (2 indicações) - Netflix

"The Pitt" (2 indicações) - HBO Max

"Abbott Elementary" (1 indicação) - Disney+

