A- A+

GENE HACKMAN Marca-passo de Gene Hackman revela dados sobre misteriosa morte do ator; entenda Ator, sua mulher e o cachorro da família foram encontrados sem vida em 26 de fevereiro

A morte do ator reconhecido Gene Hackman, sua esposa Betsy Arakawa e seu cachorro seguem um mistério que deixa mais perguntas que respostas para os investigadores.

Novas informações obtidas do corpo do ator, através de seu marca-passo, revelam a quantidade exata de dias em que ele ficou morto em sua mansão antes de ser encontrado, em 26 de fevereiro. O dado impactou o mundo.

Segundo as autoridades, informações registradas pelo marca-passo do ator indicaram que seu "último evento" foi em 17 de fevereiro, sugerindo que foi seu último dia de vida.

Ou seja, Hackman estaria morto em sua casa há 9 dias.

No entanto, esse não seria o mesmo período em que sua esposa estava morta, pois acredita-se que eles morreram com alguns dias de diferença.

Determinar quem pode ter morrido primeiro é uma tarefa “muito difícil de fazer”, de acordo com as autoridades, para quem a autópsia inicial não seria suficiente para alguma conclusão do tipo.

Depois que as autoridades receberam uma chamada alertando sobre a morte do casal, entraram em sua mansão e descobriram que os corpos de Hackman e Betsy Arakawa estavam em cômodos diferentes. Junto ao corpo dela, havia comprimidos espalhados.

Ambos os corpos apresentavam sinais claros de decomposição. No entanto, um detalhe que levantou dúvidas na investigação é o fato de terem encontrado os corpos com mãos e pés mumificados.

Uma das primeiras hipóteses consideradas no caso foi uma possível intoxicação por monóxido de carbono. No entanto, o detetive que cuidou do caso inicialmente descartou a possibilidade de um vazamento de gás.

"Até o momento, não há sinais ou evidências que indiquem que houve algum problema com o encanamento ou na área ao redor da residência", disse o detetive Arndt após analisar os relatórios do Corpo de Bombeiros e da empresa que fornece gás para a área.

Além disso, nenhum vestígio desse composto foi encontrado nos corpos do casal.

“As circunstâncias que cercam as mortes dos dois indivíduos falecidos (são consideradas) suspeitas o suficiente para exigir uma busca e investigação completas”, disse um delegado, de acordo com o pedido de mandado de buscas na residência do casal.

Os relatórios médicos legistas com a causa final da morte geralmente levam de quatro a seis semanas para serem concluídos.

No entanto, o relatório toxicológico pode levar três meses ou mais para ser concluído, dependendo da carga de trabalho do laboratório encarregado.

Veja também